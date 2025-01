Ein Traum-Comeback, das den ganzen Ritten entzÃ¼ckt

Klobenstein. (PM Buam) Nachdem sich Stammgoalie Colin Furlong verletzt hatte und einige Spiele pausieren musste, waren die Rittner Buam SkyAlps unter Bedrängnis.

Es fehlte eine Aushilfe für Backup Florian Plattner. Doch die Blau-Roten wurden schnell fündig: Ohne zu zögern sprang Hannes Treibenreif ein, der seine Karriere nach der Saison 2022/23 eigentlich beendet hatte. Zwei Mal stand er jetzt schon zwischen den Pfosten und zwei Mal lieferte er eine großartige Vorstellung. Es ist ein Comeback wie aus dem Märchenbuch.

Zuerst ein Shutout im Auswärtsspiel gegen Celje (3:0), dann nur ein Gegentor im hitzigen Derby in der Ritten Arena gegen die Unterland Cavaliers (5:1). Zwei Siege, sechs Punkte und jede Menge Applaus: Solche Geschichten schreibt nur der Sport. Für Hannes Treibenreif ist es ein Traum-Comeback: „Ich spiele für mein Leben gern Eishockey. Ich habe nicht zwei Mal nachdenken müssen, als sich mir diese Gelegenheit bot. Ich hätte aber nicht gedacht, dass ich spiele, ich war als Ersatz geplant. Der Trainer hat aber gesagt, dass ich auch spielen werde. Dann ist es ja ganz gut gegangen“, sagt der bescheidene Torwart nach dem Derby gegen die Cavaliers.

Gut gegangen ist heruntergespielt: 58 Schüsse hat Treibenreif in diesen zwei Spielen auf sich zufliegen sehen, nur einmal musste er den Puck aus dem Tor fischen. Das freut nicht nur den Rittner Torwart, sondern das gesamte Hochplateau, wo der heimische Goalie nach wie vor sehr viele Unterstützer hat. Treibenreifs Rückkehr können die Rittner Buam SkyAlps aber nicht allzu lange feiern, denn das Mammutprogramm in der Alps Hockey League geht weiter. In den nächsten fünf Tagen stehen wieder drei Spiele auf dem Programm, zwei davon sind ein Derby, zuerst am Donnerstag beim HC Meran Pircher, am Sonntag dann bei den Wipptal Broncos Weihenstephan. Am Montag steht schließlich das Spitzenspiel gegen HDD SIJ Acroni Jesenice in Klobenstein an. Wie lange Treibenreif noch Teil der Mannschaft sein wird, weiß er selbst nicht: „Colin (Furlong) trainiert schon wieder fleißig mit. Sobald er wieder einsatzbereit ist, gehe ich wieder zurück auf die Tribüne.“ Neben Furlong ist für die nächsten Partien auch Verteidiger Erno Hopponen fraglich, der angeschlagen ist.

Alps Hockey League 2024/25

Donnerstag, 2. Jänner – 19.30 Uhr, Meranarena

HC Meran Pircher – Rittner Buam SkyAlps

Sonntag, 5. Jänner – 18 Uhr, Weihenstephan Arena

Wipptal Broncos Weihenstephan – Rittner Buam SkyAlps

Montag, 6. Jänner – 18 Uhr, Ritten Arena

Rittner Buam SkyAlps – HDD SIJ Acroni Jesenice

