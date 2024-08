Ein Tornado fÃ¼r die SchÃ¶nheider WÃ¶lfe

Schönheide. (PM Wölfe) Die Schönheider Wölfe haben einen weiteren neuen Spieler unter Vertrag genommen. Vom Ligakonkurrenten ELV Tornado Niesky wechselt der 18-jährige Verteidiger Arthur...

Vom Ligakonkurrenten ELV Tornado Niesky wechselt der 18-jährige Verteidiger Arthur Schwabe von der Oberlausitz ins Erzgebirge.

Arthur ist der Sohn von Tornado-Trainer Jens „Theo“ Schwabe und wechselt aus beruflichen Gründen von Niesky nach Schönheide. Er beginnt im September eine Ausbildung an der Polizeischule im benachbarten Schneeberg und kann so Job und Eishockey wieder unter einen Hut bekommen. Arthur durchlief die Nachwuchsabteilungen beim ES Weißwasser und beim ELV Niesky und gab sein Senioren-Debüt in der Saison 2022/2023 bei den Tornados.

„Mit Arthur bekommen wir einen jungen & talentierten Verteidiger mit besten Eishockey-Genen ins Team. Trotz seiner erst 18 Jahre, hat er schon anderthalb Jahre Regionalliga Ost-Erfahrung sammeln können und kann bei uns den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen.“, so Wölfe-Coach Sven Schröder zur Verpflichtung von Arthur Schwabe. Tornado-Trainer und Vater Jens „Theo“ Schwabe ist in erster Linie froh, dass es mit der Ausbildung für Arthur geklappt hat: „Wir richten gerade seine Wohnung in Schneeberg ein und möchten, dass er sich wohl fühlt und gute Bedingungen hat. Mit dem Wechsel nach Schönheide hat er so die Möglichkeit, neben der Lehre auch weiter Eishockey zu spielen. Arthur ist bei den „Wölfen“ in guten Händen und ich freue mich darauf, wenn ich ihn zum Meisterschaftsauftakt am 05.10.24 im Wolfsbau wieder sehe.“