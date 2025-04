Ein Tiroler kommt heim: Marcel Witting verstärkt die Haie

Innsbruck. (PM HCI) Nach vielen Jahren in der Ferne kehrt ein bekanntes Gesicht zurück nach Innsbruck: Marcel Witting wird ab der kommenden Saison wieder für den HC TIWAG Innsbruck auflaufen – erstmals in seiner Karriere auf Profiebene im Trikot der Haie.

Der 29-jährige Flügelstürmer wird künftig mit der Nummer 47 für den HCI am Eis stehen.

Nach mehreren intensiven Gesprächen war schnell klar: Diese Rückkehr ist mehr als nur ein sentimentales Heimkommen – sie ist ein klares Statement für den Tiroler Weg. Witting entstammt dem Tiroler Eishockeynachwuchs und wagte bereits in jungen Jahren den Schritt nach Klagenfurt. Dort reifte er über ein Jahrzehnt hinweg zu einem stabilen Crack auf ICE-Niveau und feierte mit den Rotjacken drei Meistertitel in der win2day ICE Hockey League. Zwischenzeitlich sammelte er wertvolle Spielpraxis in der Alps Hockey League ehe er sich in der Saison 2024/25 den Steinbach Black Wings Linz anschloss. Jetzt kehrt der 29-Jährige zurück in seine Heimat – mit einem klaren Ziel: eine führende Rolle beim HC TIWAG Innsbruck zu übernehmen und seine Erfahrung dort einzubringen, wo einst alles begann.

Marcel Witting: „Zum Ziel durch harter Arbeit, Zusammenhalt und klarer Identität“ „Ich freue mich sehr, nach rund 15 Jahren wieder nach Innsbruck zurückzukehren! Es gab über die Jahre hinweg immer wieder lose Gespräche, aber umso schöner ist es, dass es jetzt tatsächlich geklappt hat. Die intensiven Gespräche mit dem Trainerteam haben gezeigt, dass hier mit einem klaren Plan und viel Leidenschaft gearbeitet wird. Die Perspektive, Teil eines langfristigen Projekts zu sein und etwas mitaufzubauen, hat mich überzeugt. Ich möchte meine Erfahrung einbringen und mithelfen, eine Mannschaft zu formen, die sich in jedem Spiel voll reinhängt, hart arbeitet und auf dem Eis alles gibt. Das Ziel muss es sein, gemeinsam als Team und Organisation die Playoffs zu erreichen – mit harter Arbeit, Zusammenhalt und einer klaren Identität.“

Headcoach Jordan Smotherman: “Wir brauchen mehr lokalen Stolz“ „Es ist immer etwas Besonderes, wenn wir ein großes Tiroler Talent wie Marcel in unsere Reihen holen können. Wir haben sehr hohe Erwartungen an die Energie, die er sowohl auf dem Eis als auch in der Kabine mitbringt. Wir brauchen mehr lokalen Stolz in unserer Kabine – und wir glauben, dass Marcel genau der richtige Spieler ist, um diesen Spirit zurückzubringen. Gleichzeitig kann er maßgeblich zum sportlichen Erfolg der Haie in der kommenden Saison beitragen.“

Co-Trainer Florian Pedevilla: “100 Prozent Einsatz, Kampfgeist und Emotionen” „Marcel stand schon seit mehreren Saisonen auf unserem Radar. Umso mehr freut es uns als Verein, dass es jetzt geklappt hat, ihn wieder nach Hause zu holen. Wer ihn in den vergangenen Spielzeiten – aber speziell in der aktuellen Saison und ganz besonders in den Playoffs – beobachtet hat, weiß genau, was wir bekommen: 100 Prozent Einsatz, Kampfgeist und Emotionen. Wir haben hohe Erwartungen an Marcel. Er wird mit seiner Erfahrung eine Leader-Rolle übernehmen müssen – und wir sind überzeugt, dass er diese auch erfüllen wird.“

Mit Marcel Witting gewinnt der „HC TIWAG Innsbruck – Die Haie“ nicht nur einen erfahrenen und erfolgreichen Spieler, sondern auch ein Stück Tiroler Identität zurück.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV