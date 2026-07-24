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ERC Sonthofen BullsTransfer-News

Ein Teil der Festung: Pascal Kröber schnürt weiterhin die Schlittschuhe für den ERC Sonthofen

24. Juli 20261 Mins read3
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Pascal Kröber - © ERC Sonthofen
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Sonthofen. (PM ERC) Wenn Pascal Kröber das Eis betritt, wird es eng für gegnerische Stürmer.

Mit seiner enormen Reichweite, physischen Härte und einer gehörigen Portion Kaltschnäuzigkeit gehört der 34-jährige Verteidiger zu den absoluten Eckpfeilern in der Hintermannschaft des ERC Sonthofen. Zur Freude der Fans steht nun fest: Der Routinier bleibt den Schwarz-Gelben auch in der kommenden Landesligasaison erhalten.

Mit seiner Übersicht und klaren Zweikampfführung ist Kröber das maßgebliche Fundament der Sonthofer Hintermannschaft. Seine Vita spricht für sich: In Krefeld und Crimmitschau hervorragend ausgebildet, sammelte der 1,92 Meter große Abwehrhüne Erfahrung in der DEL2 sowie in der Oberliga. Dass er weiß, worauf es ankommt, stellte er bereits bei seinem ersten Engagement in Sonthofen zwischen 2014 und 2016 unter Beweis. Bevor der Weg über die Kempten Sharks schließlich zurück an die alte Wirkungsstätte führte, sammelte Kröber bei weiteren Oberliga-Stationen wie Rostock und Schweinfurt reichlich Spielpraxis und untermauerte seinen Ruf als verlässlicher Rückhalt.

Auf dem Eis glänzt Kröber nicht zwingend mit Schnörkeln, sondern mit Effizienz. Er löst brenzlige Situationen mit viel Ruhe, schnappt sich die Scheibe im eigenen Drittel und leitet den Gegenangriff ein. Seine Zweikampfstärke vor dem eigenen Gehäuse gibt der gesamten Mannschaft spürbaren Halt.

Auch abseits seiner eigenen Einsätze bringt sich Kröber weiterhin aktiv in die Vereinsarbeit ein: Als Nachwuchscoach gibt er sein Wissen direkt an die nächste Generation weiter. Wie erfolgreich er das tut, zeigte sich in der vergangenen Saison: Gemeinsam mit Chad Frost führte er die U20 des ERC zur Meisterschaft – ein fantastischer Erfolg für die Nachwuchsarbeit des Klubs.

Für den ERC Sonthofen ist die Zusage des zweikampfstarken Defenders in doppelter Hinsicht ein echter Gewinn. Die Zuschauer an der Hindelanger Straße dürfen sich also auch künftig auf kompromisslose Defensivarbeit und jede Menge Erfahrung auf und neben dem Eis freuen.

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