Ein Sturmtalent fÃ¼r die Piranhas und weitere Kadernews

Rostock. (PM Piranhas) Aus der DEL 2, vom EHC Freiburg, wechselt der 21-jährige Christian Bauhof nach Rostock und wird ab sofort den Angriff der Rostocker verstärken.

Neben zahlreichen DEL 2 Einsätzen, stehen auch Einsätze in der DEL und Oberliga in der Statistik.

Hier in Rostock soll Christian nun mit viel Einsatz die nächsten Schritte in seiner Entwicklung gehen. Seine Verpflichtung sorgt auch für ein wenig Entlastung im Angriff, da noch nicht abzusehen ist wann Tom Pauker und Sebastian Brockelt in den Kader zurückkehren.

Verzichten müssen die Piranhas wohl mehrere Wochen auf Verteidiger Philipp Seckel, der sich beim Spiel in Limburg einen Mittelfußbruch zugezogen hat. An dieser Stelle wünschen wir ihm gute Besserung und hoffen auf eine Rückkehr zum Ende der Hauptrunde.

Verabschieden müssen wir uns aber von Tim Junge, der nicht mehr zum Kader gehört. Tim hat in Weißwasser um Vertragsauflösung gebeten, um sich einem anderen Verein anzuschließen.