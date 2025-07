„Ein Spieler, nach dessen Profil wir gesucht haben“ Finnischer Defender Oliwer Kaski wird ein Kölner Hai

Köln. (PM Haie) Nächster Neuzugang für die Haie! Der 29-jährige Oliwer Kaski wechselt vom schwedischen Erstligist HV71 aus Jönköping in die Domstadt.

Der Finne nahm mit seinem Land bereits an drei Weltmeisterschaften teil, wurde 2019 Weltmeister und spielte vor seinem Engagement in Schweden bereits in Finnland, der Schweiz, den USA (AHL) sowie in Russland. Kaski bekommt bei uns die Rückennummer 7.

„Mit Oliwer Kaski bekommen wir einen Spieler, nach dessen Profil wir gesucht haben. Er kann als Verteidiger wichtige Akzente in der Offensive setzen und wird gut in unser System passen. Wir wollen Oliwer nach einer nicht ganz so leichten Saison dabei helfen, wieder zu alter Form zurückzukehren. Ich bin froh, dass wir einen Spieler von seinem Format von unserem Konzept überzeugen konnten. Wir freuen uns sehr, dass er uns verstärkt“, so Matthias Baldys, Sportdirektor des KEC.

Oliwer Kaski: „Ich blicke meiner Zeit bei den Haien mit viel Vorfreude entgegen. Der KEC ist ein spannender und gut geführter Club mit einer großartigen Anhängerschaft. In den gemeinsamen Gesprächen mit Matthias Baldys und Kari Jalonen wurde mir ein klarer Weg aufgezeigt – ich freue mich sehr, demnächst zur Mannschaft zu stoßen und möchte mich schnellstmöglich integrieren.“

Über Oliwer Kaski

Kaski, 1995 in Finnland geboren, wurde in der Jugend bei Porin Ässät aus Finnland ausgebildet und machte in der Saison 2015/2016 einen ersten großen Abstecher in die USA, wo er in der NCAA für die Western Michigan University 31 Spiele absolvierte.

Anschließend ging es für Kaski zurück in die Heimat, wo er in der Saison 2016/2017 seine ersten Spiele in der finnischen Liiga für HIFK aus Helsinki machte. 2018/2019 spielte der 1,90 Meter große Verteidiger eine Spielzeit bei den Lahti Pelicans, in der er in 59 Hauptrundenspielen und sechs Playoffpartien 55 Scorerpunkte erzielte. Aufgrund seiner starken Leistungen wurde Kaski am Ende der Saison zum Verteidiger und Spieler des Jahres der Liiga ausgezeichnet. Daraufhin unterschrieb Kaski einen Vertrag bei den Detroit Red Wings (NHL) und spielte für eine Saison in der AHL sowohl für die Grand Rapids Griffins als auch für die Charlotte Checkers.

2020/2021 folgte der Wechsel zu Avangard Omsk in die russische KHL – für das sibirische Team bestritt Kaski insgesamt 131 Spiele und markierte 78 Punkte. Mit Omsk wurde der Finne in der Saison 2020/2021 russischer Meister. Zudem wurde er nach der Saison ins All-Star-Team gewählt und hatte mit zehn Punkten in 24 Playoffspielen erheblichen Anteil am Gewinn des Gagarin Cups.

Nach zwei Jahren in Russland wechselte Kaski zunächst nach Lugano in die Schweizer National Liga, ehe es noch in der gleichen Saison (2022/2023) zum HV71 nach Jönköping ging. In Schweden absolvierte der Rechtsschütze in den vergangenen drei Spielzeiten insgesamt 67 Partien, in denen er 35 Punkte erzielen konnte.

Mit der finnischen Nationalmannschaft nahm Kaski an insgesamt drei Weltmeisterschaften teil – 2019 gewann er mit der Nationalmannschaft in der Slowakei die Goldmedaille, zwei Jahre später holte er mit dem „Team Suomi“ die Silbermedaille in Lettland.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! – Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen – Hintergrund und wie man spenden kann







Eishockey-Magazin TV