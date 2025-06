„Ein Spieler, den wir schon mehrere Jahre auf dem Radar haben“ – Red Bull MÃ¼nchen holt Ex-NHL-Profi

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München hat Dillon Heatherington unter Vertrag genommen.

Der 30-jährige Verteidiger mit NHL-Erfahrung kommt von AHL-Club San Diego Gulls.

Mit dem gebürtigen Kanadier haben die Red Bulls einen physisch starken Abwehrspieler verpflichtet. Der 1,93 Meter große und 98 Kilogramm schwere Nordamerikaner kommt mit einem großen Erfahrungsschatz in die bayerische Landeshauptstadt.

Heatherington wurde 2013 beim NHL-Draft, bei welchem sich die Teams der besten Eishockeyliga die weltweit vielversprechendsten Talente sichern, in Runde zwei an 50. Stelle von den Columbus Blue Jackets ausgewählt. Insgesamt absolvierte der Verteidiger für die Dallas Stars und die Ottawa Senators 24 Partien in der National Hockey League.

Christian Winkler, Managing Director Sports Red Bull Eishockey: „Dillon ist ein Spieler, den wir schon mehrere Jahre auf dem Radar haben. Ihn zeichnen absolute Hingabe für das Team und Führungsqualitäten aus. Er spielt gerne da, wo es unangenehm werden kann: in den Ecken und vor dem Tor. Dillon kommt hochmotiviert nach München. Die Gespräche, die Trainer Oliver David, Neville Rautert und ich mit ihm und seinen ehemaligen Trainern sowie Teamgefährten geführt haben, haben uns in der Idee, ihn in unsere Organisation zu holen, bestärkt. Mit ihm haben wir einen neuen ‚Sheriff‘ im Olympiapark. Damit sind wir auf allen Positionen sehr gut besetzt und haben die nötige Tiefe, um den Konkurrenzkampf von den Importspielern bis zu den U23-Spielern optimal zu befeuern.“

Dillon Heatherington: „Red Bull München ist eine absolute Spitzenorganisation, die man auf der ganzen Welt kennt. Sie behandeln jeden mit großem Respekt, das ist sicherlich außergewöhnlich. Ich kann es kaum erwarten, nach München zu kommen und meine neuen Teamkollegen, die Mitarbeiter der Organisation und die Fans kennenzulernen. Ich möchte mich schnell in der Stadt einleben und die Münchner Kultur kennenlernen. Das Ziel ist natürlich, immer jedes Spiel zu gewinnen. Dabei will ich schnell meinen Teil beitragen und helfen, dass wir als Team zusammenwachsen und über die Saison hinweg immer besser werden. Ich freue mich sehr auf dieses neue Kapitel.“

Den Großteil seiner Profi-Einsätze sammelte der 30-Jährige in der American Hockey League (AHL), der zweitbesten Liga Nordamerikas. Dort kommt Heatherington auf 575 Spiele für die Springfield Falcons, die Lake Erie Monsters, die Cleveland Monsters, die Texas Stars, die Belleville Senators und die San Diego Gulls. Die Senators führte der Kanadier in seinen zwei Jahren in Belleville als Kapitän aufs Eis. Seinen größten Erfolg feierte er in der Spielzeit 2015/16, als er mit den Lake Erie Monsters den AHL-Titel gewann. In der Saison 2020/21 sammelte der Abräumer für den kasachischen Club Barys Nur-Sultan zudem 47 Pflichtspiele in der KHL.

Heatherington, der bei den Red Bulls die Rückennummer 95 tragen wird, erhält die zehnte Ausländerlizenz für die Saison 2025/26. Insgesamt dürfen pro Spiel neun ausländische Spieler in der PENNY DEL eingesetzt werden, im Kader dürfen bis zu elf Spieler mit Ausländerlizenz stehen.

Aktueller Kader des EHC Red Bull München für die Saison 2025/26

Torhüter (3): Matthias Bittner, Mathias Niederberger, Simon Wolf

Verteidiger (9): Konrad Abeltshauser, Will Butcher (AL), Maximilian Daubner, Dillon Heatherington (AL), Rio Kaiser, Les Lancaster (AL), Ryan Murphy (AL), Phillip Sinn, Fabio Wagner

Stürmer (15): Adam Brooks (AL), Chris DeSousa (AL), Yasin Ehliz, Markus Eisenschmid, Brady Ferguson (AL), Gabriel Fontaine (AL), Patrick Hager, Nikolaus Heigl, Taro Hirose (AL), Maximilian Kastner, Philipp Krening, Veit Oswald, Jeremy McKenna (AL), Tobias Rieder, Luis Schinkon.“

Seine Karriere in Zahlen

