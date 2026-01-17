Ein Spiel Sperre für Tom Schwarz von den Blue Devils Weiden

Neuss. (PM DEL2) Gem. § 1 (3) Disziplinarordnung ist gegen den Spieler Tom Schwarz ein Ermittlungsverfahren durch die Ligagesellschaft eingeleitet worden.

Es lagen als Beweismittel vor:

• Spielbericht vom 16.01.2026

• Videoaufzeichnung

• Stellungnahme der Blue Devils Weiden vom 17.01.2026

Nach Würdigung der Beweismittel stellt sich der Sachverhalt wie folgt dar:

Die Situation ereignete sich bei Spielzeit 46:46 in der neutralen Zone vor der Spielerbank der Blue Devils Weiden. Der Spieler #36 Pierre Preto von den Eisbären Regensburg versuchte, einen Pass zu kontrollieren und spielte die Scheibe anschließend über die Bande in das Drittel der Blue Devils Weiden. Der Spieler #86 Tom Schwarz von den Blue Devils Weiden visierte seinen Gegenspieler an und setzte zu einem Check an. Dabei traf er den Spieler #36 Pierre Preto von den Eisbären Regensburg am Bein, wodurch dieser zu Boden ging. Die Schiedsrichter sprachen nach Videobeweis eine 5+ Spieldauerdisziplinarstrafe wegen Beinstellen aus.

Der Disziplinarausschuss ist der Ansicht, dass hier ein Verstoß gegen DEL-Regel 51 vorliegt.

• Bei genauerer Betrachtung wäre der Aufprall vermeidbar gewesen

• Der Spieler Tom Schwarz nahm durch seine Aktion eine Verletzung des Gegners in Kauf

• Der Körperkontakt erfolgte mit einem Spieler ohne Puck Besitz

Der Disziplinarausschuss hält deshalb vorliegend eine Sperre von einem (1) Spiel in Verbindung mit einer Geldstrafe für angemessen. Diese Entscheidung beruht auf der DEL-Regel 51, den §§ 1, 4, 11, 16, 24, 27 der Disziplinarordnung sowie § 5 Spieler-Lizenzvertrag.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!