Ein Spiel Sperre fÃ¼r Simon SchÃ¼tz von den EC Kassel Huskies

Neuss. (PM DEL2) Simon SchÃ¼tz von den EC Kassel Huskies Spieler erhielt eine groÃŸe plus Spieldauerdisziplinarstrafe.

Gem. Â§ 1 (3) ff. Disziplinarordnung ist gegen den Spieler Simon SchÃ¼tz ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

Es lagen als Beweismittel vor:

â€¢ Spielbericht vom 29.03.2026

â€¢ Videoaufzeichnung

Nach WÃ¼rdigung der Beweismittel stellt sich der Sachverhalt wie folgt dar:

Die Situation ereignete sich bei Spielzeit 09:22 an der blauen Linie im Drittel der EC Kassel Huskies. Der Spieler #25 Lennard Nieleck von den Lausitzer FÃ¼chsen skatete mit der Scheibe durch die neutrale Zone. Beim Erreichen der blauen Linie legte er die Scheibe am Spieler #97 Simon SchÃ¼tz von den Kassel Huskies vorbei. In diesem Moment erhielt er von diesem einen Check und ging daraufhin zu Boden. Die Schiedsrichter verhÃ¤ngten nach Videobeweis eine 5+Spieldauerdisziplinarstrafe gemÃ¤ÃŸ DEL-Regel 44.

Der Disziplinarausschuss ist der Ansicht, dass hier ein VerstoÃŸ gegen DEL-Regel 44 vorliegt.

â€¢ Der Spieler #97 Simon SchÃ¼tz nahm eine Verletzung des Gegners in Kauf

â€¢ Bei genauerer Betrachtung wÃ¤re der Aufprall vermeidbar gewesen

Der Disziplinarausschuss hÃ¤lt deshalb vorliegend eine Sperre von einem (1) Spiel in Verbindung mit einer Geldstrafe fÃ¼r angemessen. Diese Entscheidung beruht auf der DEL-Regel 44, den Â§Â§ 1, 4, 11, 16, 24, 27 der Disziplinarordnung sowie Â§ 5 Spieler-Lizenzvertrag.