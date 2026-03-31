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Home Deutschland DEL 2 Kassel Huskies Ein Spiel Sperre fÃ¼r Simon SchÃ¼tz von den EC Kassel Huskies
Kassel Huskies

Ein Spiel Sperre fÃ¼r Simon SchÃ¼tz von den EC Kassel Huskies

31. MÃ¤rz 20261 Mins read105
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Simon SchÃ¼tz - Â© Sportfoto-Sale (DR)
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Neuss. (PM DEL2) Simon SchÃ¼tz von den EC Kassel Huskies Spieler erhielt eine groÃŸe plus Spieldauerdisziplinarstrafe.

Gem. Â§ 1 (3) ff. Disziplinarordnung ist gegen den Spieler Simon SchÃ¼tz ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

Es lagen als Beweismittel vor:
â€¢ Spielbericht vom 29.03.2026
â€¢ Videoaufzeichnung

Nach WÃ¼rdigung der Beweismittel stellt sich der Sachverhalt wie folgt dar:
Die Situation ereignete sich bei Spielzeit 09:22 an der blauen Linie im Drittel der EC Kassel Huskies. Der Spieler #25 Lennard Nieleck von den Lausitzer FÃ¼chsen skatete mit der Scheibe durch die neutrale Zone. Beim Erreichen der blauen Linie legte er die Scheibe am Spieler #97 Simon SchÃ¼tz von den Kassel Huskies vorbei. In diesem Moment erhielt er von diesem einen Check und ging daraufhin zu Boden. Die Schiedsrichter verhÃ¤ngten nach Videobeweis eine 5+Spieldauerdisziplinarstrafe gemÃ¤ÃŸ DEL-Regel 44.

Der Disziplinarausschuss ist der Ansicht, dass hier ein VerstoÃŸ gegen DEL-Regel 44 vorliegt.
â€¢ Der Spieler #97 Simon SchÃ¼tz nahm eine Verletzung des Gegners in Kauf
â€¢ Bei genauerer Betrachtung wÃ¤re der Aufprall vermeidbar gewesen

Der Disziplinarausschuss hÃ¤lt deshalb vorliegend eine Sperre von einem (1) Spiel in Verbindung mit einer Geldstrafe fÃ¼r angemessen. Diese Entscheidung beruht auf der DEL-Regel 44, den Â§Â§ 1, 4, 11, 16, 24, 27 der Disziplinarordnung sowie Â§ 5 Spieler-Lizenzvertrag.

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