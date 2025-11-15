Ein Spiel Sperre für Schwenningens Alexander Karachun

Neuss. (DEL) Alexander Karachun von den Schwenninger Wild Wings wurde vom Disziplinarausschuss der Deutschen Eishockey Liga (PENNY DEL) nach einem Foul in der 23. Spielminute der Partie gegen die Dresdner Eislöwen am 14.11.2025 wegen eines Verstoßes gegen Regel 48 (Check gegen den Kopf- und Nackenbereich) für ein Spiel gesperrt.

Der Spieler, der bereits auf dem Eis eine Große Strafe sowie eine Spieldauerdisziplinarstrafe erhalten hatte, wurde zudem zu einer Geldstrafe verurteilt.

Faktoren

– Erster Kontaktpunkt und Haupttrefferfläche war der Kopf und Nackenbereich

– Alexander Karachun nahm mit seiner Aktion eine Verletzung des Gegners in Kauf

