Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home ! + Ein Spiel Sperre für Schwenningens Alexander Karachun
! +Schwenninger Wild Wings

Ein Spiel Sperre für Schwenningens Alexander Karachun

Angreifer verpasst Heimspiel gegen die Iserlohn Roosters

15. November 20251 Mins read99
Share
Alexander Karachun von den Schwenninger Wild Wings - © Alex Butscher / City-Press
Share

Neuss. (DEL) Alexander Karachun von den Schwenninger Wild Wings wurde vom Disziplinarausschuss der Deutschen Eishockey Liga (PENNY DEL) nach einem Foul in der 23. Spielminute der Partie gegen die Dresdner Eislöwen am 14.11.2025 wegen eines Verstoßes gegen Regel 48 (Check gegen den Kopf- und Nackenbereich) für ein Spiel gesperrt.

Der Spieler, der bereits auf dem Eis eine Große Strafe sowie eine Spieldauerdisziplinarstrafe erhalten hatte, wurde zudem zu einer Geldstrafe verurteilt.

Faktoren

– Erster Kontaktpunkt und Haupttrefferfläche war der Kopf und Nackenbereich
– Alexander Karachun nahm mit seiner Aktion eine Verletzung des Gegners in Kauf

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

240
Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die Löwen zurück in die Erfolgsspur bringen?

Share
Previous post „Da gibt’s nur ein Wort: Verrückt!“ 47 Tore in 6 DEL-Spielen – neuer Löwen-Coach feiert perfekten Einstand im Derby

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
! +DEL

„Da gibt’s nur ein Wort: Verrückt!“ 47 Tore in 6 DEL-Spielen – neuer Löwen-Coach feiert perfekten Einstand im Derby

Bonn. (PM MagentaSport) 47 Tore in 6 Spielen – was für ein...

By15. November 2025
Dresdner EislöwenSchwenninger Wild Wings

Viel Aufwand, wenig Ertrag: Heimniederlage gegen Schwenningen

Dresden. (PM Eislöwen) Nach der Länderspielpause ging es für die Dresdner Eislöwen...

By15. November 2025
! +Eisbären BerlinNürnberg Ice Tigers

Ice Tigers werden nur mit einem Punkt belohnt

Nürnberg. (STM) Leidenschaftlich kämpfende Nürnberg Ice Tigers wurden am Ende nur mit...

By15. November 2025
! +ERC IngolstadtIserlohn Roosters

Deutliche Steigerung gegenüber den Vorwochen, aber die Iserlohn Roosters belohnen sich gegen Ingolstadt mit nur einem Punkt

Iserlohn. (MK) Die Iserlohn Roosters haben am Freitagabend ihr Heimspiel gegen den...

By15. November 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten