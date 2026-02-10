Ein Spiel Sperre fÃ¼r Neal Samanski von den Blue Devils Weiden

Neuss. (PM DEL2) Gem. Â§ 1 (3) ff. Disziplinarordnung ist gegen den Spieler Neal Samanski ein Ermittlungsverfahren durch die Ligagesellschaft eingeleitet worden.

Es lagen als Beweismittel vor:

â€¢ Spielbericht vom 08.02.2026

â€¢ Videoaufzeichnung

â€¢ Stellungnahme der Blue Devils Weiden vom 09.02.2026

Nach WÃ¼rdigung der Beweismittel stellt sich der Sachverhalt wie folgt dar:

Die Situation ereignete sich bei Spielzeit 49:16 im Angriffsdrittel der Lausitzer FÃ¼chse, kurz nach der blauen Linie. Nachdem der Spieler #34 Alexander Dosch von den Lausitzer FÃ¼chsen die Scheibe in der neutralen Zone abfÃ¤ngt und ins Angriffsdrittel skatet, spielt er die Scheibe durch die Beine des ihm entgegenlaufenden Spielers #8 Neal Samanski von den Blue Devils Weiden. Unmittelbar danach kommt es zu einem Kniecheck von dem Spieler #8 Neal Samanski gegen #34 Alexander Dosch, infolgedessen der Spieler #34 Alexander Dosch zu Boden geht.

Der Disziplinarausschuss ist der Ansicht, dass hier ein VerstoÃŸ gegen DEL-Regel 50 vorliegt.

â€¢ Der Spieler #8 Neal Samanski unternahm keinerlei Anstrengung in Puckbesitz zu erlangen

â€¢ Der Spieler #8 Neal Samanski nahm durch seine Aktion eine Verletzung des Gegners in Kauf

â€¢ Bei genauerer Betrachtung wÃ¤re der Aufprall vermeidbar gewesen

Der Disziplinarausschuss hÃ¤lt deshalb vorliegend eine Sperre von einem (1) Spiel in Verbindung mit einer Geldstrafe fÃ¼r angemessen. Diese Entscheidung beruht auf der DEL-Regel 50, den Â§Â§ 1, 4, 11, 16, 24, 27 der Disziplinarordnung sowie Â§ 5 Spieler-Lizenzvertrag.

