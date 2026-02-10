Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Blue Devils Weiden

Ein Spiel Sperre fÃ¼r Neal Samanski von den Blue Devils Weiden
Blue Devils Weiden

Ein Spiel Sperre fÃ¼r Neal Samanski von den Blue Devils Weiden

10. Februar 20261 Mins read83
Â© Rene Oertel
Neuss. (PM DEL2) Gem. Â§ 1 (3) ff. Disziplinarordnung ist gegen den Spieler Neal Samanski ein Ermittlungsverfahren durch die Ligagesellschaft eingeleitet worden.

Es lagen als Beweismittel vor:
â€¢ Spielbericht vom 08.02.2026
â€¢ Videoaufzeichnung
â€¢ Stellungnahme der Blue Devils Weiden vom 09.02.2026

Nach WÃ¼rdigung der Beweismittel stellt sich der Sachverhalt wie folgt dar:
Die Situation ereignete sich bei Spielzeit 49:16 im Angriffsdrittel der Lausitzer FÃ¼chse, kurz nach der blauen Linie. Nachdem der Spieler #34 Alexander Dosch von den Lausitzer FÃ¼chsen die Scheibe in der neutralen Zone abfÃ¤ngt und ins Angriffsdrittel skatet, spielt er die Scheibe durch die Beine des ihm entgegenlaufenden Spielers #8 Neal Samanski von den Blue Devils Weiden. Unmittelbar danach kommt es zu einem Kniecheck von dem Spieler #8 Neal Samanski gegen #34 Alexander Dosch, infolgedessen der Spieler #34 Alexander Dosch zu Boden geht.

Der Disziplinarausschuss ist der Ansicht, dass hier ein VerstoÃŸ gegen DEL-Regel 50 vorliegt.
â€¢ Der Spieler #8 Neal Samanski unternahm keinerlei Anstrengung in Puckbesitz zu erlangen
â€¢ Der Spieler #8 Neal Samanski nahm durch seine Aktion eine Verletzung des Gegners in Kauf
â€¢ Bei genauerer Betrachtung wÃ¤re der Aufprall vermeidbar gewesen

Der Disziplinarausschuss hÃ¤lt deshalb vorliegend eine Sperre von einem (1) Spiel in Verbindung mit einer Geldstrafe fÃ¼r angemessen. Diese Entscheidung beruht auf der DEL-Regel 50, den Â§Â§ 1, 4, 11, 16, 24, 27 der Disziplinarordnung sowie Â§ 5 Spieler-Lizenzvertrag.

Previous post DEB-NachwuchslehrgÃ¤nge sind abgeschlossen - Bundestrainer ziehen Fazit

