Ein Spiel Sperre für Mathew Santos von den Krefeld Pinguinen

Neuss. (PM DEL2) Der Spieler Mathew Santos von den Krefeld Pinguinen erhielt im Spiel gegen Kassel am Dienstag eine große plus Spieldauerdisziplinarstrafe.

Gem. § 1 (3) ff. Disziplinarordnung ist gegen den Spieler Mathew Santos ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

Es lagen als Beweismittel vor:

• Spielbericht vom 21.04.20

• Videoaufzeichnung

Nach Würdigung der Beweismittel stellt sich der Sachverhalt wie folgt dar:

Die Situation ereignete sich bei Spielzeit 42:46 im Drittel der Krefeld Pinguine, kurz vor der blauen Linie. Nach einem Lattenschuss der Kassel Huskies prallte die Scheibe in Richtung blaue Linie. Der Spieler #22 Marco Müller von den Kassel Huskies versuchte, die Scheibe zu kontrollieren, wobei es zu einem Knie-Check von dem Spieler #95 Mathew Santos von den Krefeld Pinguinen kam. Nach dem Videobeweis sprachen die Schiedsrichter eine 5+Spieldauerdisziplinarstrafe gemäß DEL-Regel 50 aus. Der Spieler #22 Marco Müller konnte das Spiel nicht fortsetzen. Der Disziplinarausschuss ist der Ansicht, dass hier ein Verstoß gegen DEL-Regel 50 vorliegt.

• Es gab ein Knie zu Knie Kontakt

• Bei genauerer Betrachtung wäre der Aufprall vermeidbar gewesen

• Der Spieler Mathew Santos wurde am 15.11.2025 (CTH) vom Disziplinarausschuss gesperrt und gilt somit als Wiederholungstäter

Der Disziplinarausschuss hält deshalb vorliegend eine Sperre von einem (1) Spiel in Verbindung mit einer Geldstrafe für angemessen. Diese Entscheidung beruht auf der DEL-Regel 50, den §§ 1, 4, 11, 16, 24, 27 der Disziplinarordnung