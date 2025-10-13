Ein Spiel Sperre für Frankfurts Dennis Lobach

Neuss. (DEL) Dennis Lobach von den Löwen Frankfurt wurde vom Disziplinarausschuss der Deutschen Eishockey Liga (PENNY DEL) nach einem Foul in der 46. Spielminute der Partie gegen den ERC Ingolstadt am 12.10.2025 wegen eines Verstoßes gegen Regel 50 (Kniecheck) für ein Spiel gesperrt.

Der Spieler, der bereits auf dem Eis eine Große Strafe sowie eine Spieldauerdisziplinarstrafe erhalten hatte, wurde zudem zu einer Geldstrafe verurteilt.

Faktoren

– Der Spieler Dennis Lobach unternahm keinen Versuch zum Puck zu gelangen

– Der Spieler Dennis Lobach fährt das Bein aus und macht eine Bewegung zum Gegner hin

– Der Spieler Dennis Lobach nahm eine Verletzung des Gegners in Kauf

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!