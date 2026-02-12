Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
EisbÃ¤ren Regensburg

Ein Spiel Sperre fÃ¼r David Morley von den EisbÃ¤ren Regensburg

12. Februar 20261 Mins read84
David Morley - Â© EisbÃ¤ren Regensburg Melanie Feldmeier, arSito
Regensburg. (PM DEL2) Gem. Â§ 1 (1) ff. Disziplinarordnung ist gegen den Spieler David Morley ein nachtrÃ¤gliches Ermittlungsverfahren durch die Ligagesellschaft eingeleitet worden.

Es lagen als Beweismittel vor:
â€¢ Spielbericht vom 10.02.2026
â€¢ Videoaufzeichnung
â€¢ Stellungnahme des Lizenzspielers vom 11.02.2026

Nach WÃ¼rdigung der Beweismittel stellt sich der Sachverhalt wie folgt dar:
Die Situation ereignete sich bei Spielzeit 19:55 im Drittel vom EC Bad Nauheim. Der beschuldigte Spieler fÃ¼hrte zunÃ¤chst den Puck ins gegnerische Drittel. Dabei setzte ein Verteidiger einen Checkversuch mit der HÃ¼fte an, dem der Beschuldigte ausweichen konnte. Im Folgenden gelang das verteidigende Team in Puckbesitz. Der Beschuldigte fuhr dabei aus der Mitte des Spielfelds in Richtung des Puck fÃ¼hrenden Spielers (Betroffener) und checkte diesen mit seinem Knie. Nach Ansicht des Videomaterials kam die Ligagesellschaft zu der Auffassung, dass hier eine gefÃ¤hrliche Aktion mit dem Knie vorliegt, mit dem der Beschuldigte eine Verletzung des Betroffenen in Kauf genommen hat. Aus Sicht der Ligagesellschaft gab es zudem andere Optionen, um einen sauberen Check gegen den KÃ¶rper zu setzen oder in Richtung des Pucks zu agieren. Die Schiedsrichter sprachen eine 2 Minuten Strafe Beinstellen aus.

Der Disziplinarausschuss ist der Ansicht, dass hier ein VerstoÃŸ gegen DEL-Regel 57 vorliegt.
â€¢ Der Spieler #93 David Morley unternahm keinen sichtbaren Versuch, den Kontakt zu verhindern oder zu minimieren
â€¢ Der Spieler #93 David Morley nahm durch seine Aktion eine Verletzung des Gegners in Kauf
â€¢ Bei genauerer Betrachtung wÃ¤re der Aufprall vermeidbar gewesen

Der Disziplinarausschuss hÃ¤lt deshalb vorliegend eine Sperre von einem (1) Spiel in Verbindung mit einer Geldstrafe fÃ¼r angemessen. Diese Entscheidung beruht auf der DEL-Regel 57, den Â§Â§ 1, 4, 11, 16, 24, 27 der Disziplinarordnung sowie Â§ 5 Spieler-Lizenzvertrag.

 

