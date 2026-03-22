Ein Spiel Sperre fÃ¼r David Morley von den EisbÃ¤ren Regensburg

Neuss. (PM DEL2) Der Spieler David Morley erhielt eine groÃŸe plus Spieldauerdisziplinarstrafe.

Gem. Â§ 1 (3) ff. Disziplinarordnung ist gegen den Spieler David Morley ein Ermittlungsverfahren durch die Ligagesellschaft eingeleitet worden.

Es lagen als Beweismittel vor:

â€¢ Spielbericht vom 20.03.2026

â€¢ Videoaufzeichnung

â€¢ Arztbericht von Dr. D.Hensler vom 21.03.2026

Nach WÃ¼rdigung der Beweismittel stellt sich der Sachverhalt wie folgt dar:

Die Situation ereignete sich bei Spielzeit 58:13 im Drittel der Starbulls Rosenheim, im Bullykreis. Im Rahmen eines Zweikampfes zwischen dem Spieler #93 David Morley von den EisbÃ¤ren Regensburg und dem Spieler #12 C.J. Stretch der Starbulls Rosenheim fÃ¼hrte #93 David Morley einen Stockschlag aus, bei dem er seinen Gegenspieler #12 C.J. Stretch im Bereich zwischen den Beinen traf. Die Schiedsrichter sprachen nach dem Videobeweis eine 5+Spieldauerdisziplinarstrafe gemÃ¤ÃŸ DEL-Regel 61 Stockschlag aus.

Der Disziplinarausschuss ist der Ansicht, dass hier ein VerstoÃŸ gegen DEL-Regel 61 vorliegt.

â€¢ Die Aktion war grob unsportlich

â€¢ Der Spieler #93 David Morley nahm durch seine Aktion eine Verletzung des Gegners in Kauf

â€¢ Die Aktion erfolgte mit einem Spieler ohne Puck Besitz

Der Disziplinarausschuss hÃ¤lt deshalb vorliegend eine Sperre von einem (1) Spiel in Verbindung mit einer Geldstrafe fÃ¼r angemessen. Diese Entscheidung beruht auf der DEL-Regel 61, den Â§Â§ 1, 4, 11, 16, 24, 27 der Disziplinarordnung sowie Â§ 5 Spieler-Lizenzvertrag.