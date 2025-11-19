Neuss. (PM DEL2) Ein Spiel Sperre fÃ¼r Benedikt Jiranek von den Bietigheim Steelers. Der Spieler erhielt eine groÃŸe plus Spieldauerdisziplinarstrafe.

Gem. Â§ 1 (3) Disziplinarordnung ist gegen den Spieler Bernhard Ebner ein Ermittlungsverfahren durch die Ligagesellschaft eingeleitet worden.

Es lagen als Beweismittel vor:

â€¢ Spielbericht vom 16.11.2025

â€¢ Videoaufzeichnung

Nach WÃ¼rdigung der Beweismittel stellt sich der Sachverhalt wie folgt dar:

Die Situation ereignete sich bei Spielzeit 55:42 im Drittel des ESV Kaufbeurens, zwischen Torlinie und blauer Linie. Nach einem Pfostenschuss der Bietigheim Steelers gelangte die Scheibe in die Rundung Richtung blauer Linie. Der Spieler vom ESVK wollte die Scheibe an der Bande unter Kontrolle bringen, der Spieler #2 Benedikt Jiranek checkte diesen von hinten in die Bande. Die Schiedsrichter sprachen nach Videobeweis eine 5+Spieldauerdisziplinarstrafe nach DEL-Regel 43 Check von hinten aus. Der Spieler vom ESVK konnte das Spiel nicht beenden.

Der Disziplinarausschuss ist der Ansicht, dass hier ein VerstoÃŸ gegen DEL-Regel 43 vorliegt.

â€¢ Es wurde Ã¼bermÃ¤ÃŸig und Ã¼berflÃ¼ssige Kraft aufgewandt

â€¢ Der Spieler Benedikt Jiranek nahm durch seine Aktion eine Verletzung des Gegners in Kauf

â€¢ Der Kontakt erfolgte von hinten und in gefÃ¤hrliche NÃ¤he zur Bande

Der Disziplinarausschuss hÃ¤lt deshalb vorliegend eine Sperre von einem (1) Spiel in Verbindung mit einer Geldstrafe fÃ¼r angemessen. Diese Entscheidung beruht auf der DEL-Regel 43, den Â§Â§ 1, 4, 11, 16, 24 der Disziplinarordnung sowie Â§ 5 Spieler-Lizenzvertrag.

