Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL 2 Bietigheim Steelers Ein Spiel Sperre fÃ¼r Benedikt Jiranek von den Bietigheim Steelers
Bietigheim SteelersDEL 2ESV Kaufbeuren

Ein Spiel Sperre fÃ¼r Benedikt Jiranek von den Bietigheim Steelers

19. November 20251 Mins read38
Share
Benedikt Jiranek von den Bietigheim Steelers - Â© Mathias Renner / City-Press
Share

Neuss. (PM DEL2) Ein Spiel Sperre fÃ¼r Benedikt Jiranek von den Bietigheim Steelers. Der Spieler erhielt eine groÃŸe plus Spieldauerdisziplinarstrafe.

Gem. Â§ 1 (3) Disziplinarordnung ist gegen den Spieler Bernhard Ebner ein Ermittlungsverfahren durch die Ligagesellschaft eingeleitet worden.

Es lagen als Beweismittel vor:
â€¢ Spielbericht vom 16.11.2025
â€¢ Videoaufzeichnung

Nach WÃ¼rdigung der Beweismittel stellt sich der Sachverhalt wie folgt dar:
Die Situation ereignete sich bei Spielzeit 55:42 im Drittel des ESV Kaufbeurens, zwischen Torlinie und blauer Linie. Nach einem Pfostenschuss der Bietigheim Steelers gelangte die Scheibe in die Rundung Richtung blauer Linie. Der Spieler vom ESVK wollte die Scheibe an der Bande unter Kontrolle bringen, der Spieler #2 Benedikt Jiranek checkte diesen von hinten in die Bande. Die Schiedsrichter sprachen nach Videobeweis eine 5+Spieldauerdisziplinarstrafe nach DEL-Regel 43 Check von hinten aus. Der Spieler vom ESVK konnte das Spiel nicht beenden.

Der Disziplinarausschuss ist der Ansicht, dass hier ein VerstoÃŸ gegen DEL-Regel 43 vorliegt.
â€¢ Es wurde Ã¼bermÃ¤ÃŸig und Ã¼berflÃ¼ssige Kraft aufgewandt
â€¢ Der Spieler Benedikt Jiranek nahm durch seine Aktion eine Verletzung des Gegners in Kauf
â€¢ Der Kontakt erfolgte von hinten und in gefÃ¤hrliche NÃ¤he zur Bande

Der Disziplinarausschuss hÃ¤lt deshalb vorliegend eine Sperre von einem (1) Spiel in Verbindung mit einer Geldstrafe fÃ¼r angemessen. Diese Entscheidung beruht auf der DEL-Regel 43, den Â§Â§ 1, 4, 11, 16, 24 der Disziplinarordnung sowie Â§ 5 Spieler-Lizenzvertrag.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!

321
Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die LÃ¶wen zurÃ¼ck in die Erfolgsspur bringen?

Share
Previous post ERSC Amberg und Jan BÃ¶nning gehen getrennte Wege

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht verÃ¶ffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank fÃ¼r Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de erÃ¶ffnet Kanal fÃ¼r freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
! +ESV KaufbeurenTransfers

Neuer Goalie fÃ¼r den ESV Kaufbeuren

Kaufbeuren. (PM ESVK) Der Eissportverein Kaufbeuren reagiert mit der Verpflichtung von Cody...

By19. November 2025
ESV Kaufbeuren

Freiburg am Wochenende: Heimspiel gegen Kaufbeuren, AuswÃ¤rtsduell in Bietigheim

Freiburg. (PM WÃ¶lfe) Nach einer guten Trainingswoche stehen fÃ¼r den EHC Freiburg...

By19. November 2025
DÃ¼sseldorfer EGESV Kaufbeuren

Joker unterliegen vor ausverkauftem Haus mit 6:7 gegen die DEG

Kaufbeuren. (PM ESVK) Der 15. DEL2 Spieltag sollte den Fans in der...

By15. November 2025
Bietigheim SteelersStarbulls Rosenheim

MÃ¼hevolles 4:3 gegen Bietigheim â€“ Starbulls Rosenheim fighten sich auf Platz zwei!

Rosenheim. (PM Starbulls) Zwei Drittel lang deutete alles auf einen unspektakulÃ¤ren, aber...

By15. November 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten