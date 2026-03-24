Ein Spiel Sperre fÃ¼r Alex Berardinelli (Regensburg) / NachtrÃ¤gliches Ermittlungsverfahren gegen Max Newton (Krefeld) eingestellt

Neuss. (PM DEL2) Gegen Alex Berardinelli von den EisbÃ¤ren Regensburg wurde ein nachtrÃ¤gliches Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Gem. Â§ 1 (1) ff. Disziplinarordnung ist gegen den Spieler Alex Berardinelli ein nachtrÃ¤gliches Ermittlungsverfahren durch die Ligagesellschaft eingeleitet worden.

Es lagen als Beweismittel vor:

â€¢ Antrag zur Einleitung nachtrÃ¤gliches Ermittlungsverfahren vom 23.03.2026

â€¢ Spielbericht vom 22.03.2026

â€¢ Videoaufzeichnung vom 22.03.2026

â€¢ Stellungnahme des Lizenzspielers vom 23.03.2026

Nach WÃ¼rdigung der Beweismittel stellt sich der Sachverhalt wie folgt dar:

Die Situation ereignete sich in der 63. Spielminute. Der Spieler #37 Lewis Zerter-Gossage von den Starbulls Rosenheim bekam einen abgelenkten Pass im eigenen Drittel. Im Moment des Puck-Kontaktes kam der Spieler #7 Alex Berardinelli von den EisbÃ¤ren Regensburg aus der Mitte des Drittels gefahren und checkte den Spieler #37 Lewis ZerterGossage, der daraufhin zu Boden geht.

Der Disziplinarausschuss ist der Ansicht, dass hier ein VerstoÃŸ gegen DEL-Regel 50 vorliegt.

â€¢ Es gab einen Knie zu Knie Kontakt

â€¢ Der Spieler #7 Alex Berardinelli nahm durch seine Aktion eine Verletzung des Gegners in Kauf

â€¢ Bei genauerer Betrachtung wÃ¤re der Aufprall vermeidbar gewesen

Der Disziplinarausschuss hÃ¤lt deshalb vorliegend eine Sperre von einem (1) Spiel in Verbindung mit einer Geldstrafe fÃ¼r angemessen. Diese Entscheidung beruht auf der DEL-Regel 50, den Â§Â§ 1, 4, 11, 16, 24, 27 der Disziplinarordnung sowie Â§ 5 Spieler-Lizenzvertrag.

NachtrÃ¤gliches Ermittlungsverfahren gegen Max Newton eingestellt

Zweites nachtrÃ¤gliches Ermittlungsverfahren als unzulÃ¤ssig zurÃ¼ckgewiesen.

Gem. Â§ 1 (1) ff. Disziplinarordnung wurden auf Antrag der EVL Spielbetrieb GmbH gegen den Spieler Max Newton zwei nachtrÃ¤gliche Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Es lagen als Beweismittel vor:

â€¢ Spielbericht vom 22.03.2026

â€¢ Antrag auf ein nachtrÃ¤gliches Ermittlungsverfahren durch EVL-Spielbetrieb-GmbH vom 23.03.2026

â€¢ Videoaufzeichnung

â€¢ Stellungnahme des Lizenzspielers vom 23.03.2026

Nach WÃ¼rdigung der Beweismittel stellt sich der Sachverhalt wie folgt dar:

Nach WÃ¼rdigung der Beweismittel nimmt der Disziplinarausschuss Abstand von einer nachtrÃ¤glichen Sperre. Diese Entscheidung beruht auf der DEL-Regel 42, den Â§Â§ 1, 4, 11, 16, 24, 27 der Disziplinarordnung sowie Â§ 5 Spieler-Lizenzvertrag.

Im zweiten nachtrÃ¤glichen Ermittlungsverfahren wegen Stockstich erging folgende Entscheidung: Das gegenÃ¼ber der Ligagesellschaft beantragte nachtrÃ¤gliche Ermittlungsverfahren wurde wegen UnzulÃ¤ssigkeit zurÃ¼ckgewiesen.

GemÃ¤ÃŸ Â§1 (1) der Disziplinarordnung der DEL2 ist ein Antrag fÃ¼r ein nachtrÃ¤gliches Ermittlungsverfahren durch einen Club nur zulÃ¤ssig, wenn der vermeintliche RegelverstoÃŸ von Seiten des Schiedsrichters im Spiel nicht geahndet wurde. GemÃ¤ÃŸ Spielbericht, Videoaufzeichnung von Sporteurope.TV und Stellungnahme des Schiedsrichterwesens wurde fÃ¼r die Szene im Spiel (Spielzeit 31:01) eine Strafe durch die Schiedsrichter ausgesprochen.