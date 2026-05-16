„Ein Spiel, das sehr viel Mut macht“ – Alle Stimmen und Einschätzungen rund um das WM-Auftaktspiel gegen Finnland

Bonn. (PM MagentaSport) Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat ihr Auftaktspiel bei der 89. Weltmeisterschaft in der Schweiz verloren.

Gegen Finnland hält das DEB-Team die Partie lange offen, verliert aber trotzdem mit 1:3. Den Grund haben die Akteure schnell gefunden. „Entscheidend war das Über- und Unterzahlspiel. Die haben zwei Powerplay-Tore geschossen. Uns ist es nicht gelungen, im Powerplay eins zu machen“, betont der einzige deutsche Torschütze, Stefan Loibl. NHL-Star Moritz Seider pflichtet bei: „Im 5-gegen-5 haben wir super gespielt. Wir hatten ein Spiel, in dem wir Punkte hätten holen können. Das ist frustrierend!“ Bundestrainer Harold Kreis sieht trotzdem eine „insgesamt starke Mannschaftsleistung“. Auch die MagentaSport-Experten Rick Goldmann und Moritz Müller attestieren eine Leistung, das Hoffnung für den weiteren Turnierverlauf macht: „Das war insgesamt ein sehr guter Auftakt der deutschen Mannschaft und man war sehr dicht an einem Punkt“, resümiert Müller und kommt zur Erkenntnis: „Das war ein Spiel, das sehr viel Mut für die nächsten Spiele! Ich habe eine starke deutsche Mannschaft gesehen.“ Goldmann vergleicht die deutsche Leistung mit der Qualität des Gegners: „Bei Finnland sind 12 NHL-Spieler drin, das ist das 1. Spiel. Es dauert, bis man hundertprozentig drin ist. Aber es ist peu à peu besser geworden.“

Für Diskussionen sorgt der finnische Treffer zum 1:0 durch Anton Lundell und die Frage, ob Philipp Grubauer vorher behindert worden ist. Müller findet: „Man sieht, dass ‚Grubi‘ [Philipp Grubauer, Anm. d. Red.] das direkt moniert. Ich finde wichtig, dass man da direkt hinschaut.“ Christian Künast, Vorstand Sport des DEB, erklärt, warum der Treffer nicht gechallenged wurde: „Das kann man geben – das kann man natürlich auch challengen. Vielleicht haben wir dann das Quäntchen Glück. Wir waren uns sicher, dass es ein ‚Good Goal‘ ist. […] Wahrscheinlich challenged man, wenn es im letzten Drittel ist.“

Am Sonntag gegen Lettland – live ab 19.30 Uhr bei MagentaSport und MagentaTV – ist laut Künast der nachgereiste NHL-Profi Lukas Reichel höchstwahrscheinlich im Line-up. Anders sieht es bei Nico Sturm aus, der seine WM-Teilnahme endgültig abgesagt hat. Künast gibt Einblicke: „Ich habe gestern Abend länger mit ihm telefoniert. Es gibt zwei große Gründe. Nico hat 25 Prozent der Saison wegen einer Bandscheibenoperation verpasst. Der Verein hat ihm nahegelegt, dass er den Sommer nutzt, das komplett auszukurieren. […] Und der zweite Grund ist, dass er irgendwo leer im Kopf ist – für mich absolut nachvollziehbar.“

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen vom WM-Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Finnland präsentiert von MagentaSport.

Heute Abend steht als nächstes Livespiel die Partie von WM-Gastgeber und Mitfavorit Schweiz gegen Lettland auf dem Programm – ab 20.00 Uhr bei MagentaSport und MagentaTV. Den „Eishockey-Show – WM-Spezial“-Podcast gibt‘s während der WM immer morgens nach den deutschen Spielen ab 07.00 Uhr und on-demand. Mit dabei sind wechselnde Duos aus der Besetzung Moritz Müller, Rick Goldmann, Basti Schwele und Sascha Bandermann. Die nächste Ausgabe steht morgen ab 07.00 Uhr auf dem Programm – mit der Analyse des deutschen WM-Auftakts gegen Finnland.

Finnland – Deutschland 3:1

Die Finnen gehen im 1. Powerplay direkt durch Anton Lundell in Führung. Während das DEB-Team im Überzahlspiel zu viel liegen lässt, schlägt Finnland auch im 2. Powerplay zu: Jesse Puljujärvi erzielt zu Beginn des Schlussdrittels das 2:0. Doch Deutschland verkürzt durch Stefan Loibl nach einem Doppelpass mit Leon Gawanke. 4:30 Minuten vor dem Ende sorgt dann aber Aatu Räty für die Entscheidung.

Alle Stimmen und Einschätzungen zum Spiel





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MagentaSport und MagentaTV übertragen von der Eishockey-WM vom 15. bis 31. Mai täglich alle Spiele mit deutscher Beteiligung sowie ausgewählte Gruppen- und K.o.-Runden-Spiele live aus Zürich und Fribourg – insgesamt 18 WM-Partien. Kompetent und emotional begleitet wird das WM-Geschehen vor Ort in der Schweiz vom 2025 mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichneten On-Air-Team um die Experten Rick Goldmann sowie den neuen WM-Experten und langjährigen DEB-Kapitän Moritz Müller, Kommentator Basti Schwele und Moderator Sascha Bandermann sowie Experte Patrick Ehelechner, der auch als Host der Social-Media-Kanäle ganz nah dran am WM-Geschehen ist. MagentaSport bietet auf allen digitalen Kanälen die besten Hintergrund-Stories, Insights, Highlights und Analysen. Die Content-Reihe #Eishockey Deutschland begleitet die deutsche Mannschaft in den nächsten Episoden. Nach jedem deutschen Spiel wird ein „WM-Spezial“-Podcast aufgezeichnet. XXL-Berichterstattung aus dem großen WM-Studio vor Ort – jetzt auch mit Moritz Müller. Besser geht‘s nicht!

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Eishockey-WM 2026 – Woche 1

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