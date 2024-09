Ein Sieg des Willens fÃ¼r die Haie!

Innsbruck. (PM Haie) Der HCI startet mit einem Sieg in die neue Saison. Die Haie bezwingen die Pioneers nach hartem Kampf mit 3:1. HC...

Innsbruck. (PM Haie) Der HCI startet mit einem Sieg in die neue Saison. Die Haie bezwingen die Pioneers nach hartem Kampf mit 3:1.

HC TIWAG Innsbruck Headcoach Jordan Smotherman kann beim Saisonstart annähernd aus dem Vollen schöpfen. Bis auf die verletzten Garrett McFadden und Nicolas Schintler sind alle Mann an Bord. Und die zeigen von Beginn an, vor Allem kämpferisch, eine starke Leistung. Die Geschichte des ersten Abschnitts ist schnell erzählt. Beide Teams kämpfen naturgemäß noch mit Abstimmungsproblemen, die Pioneers haben, besonders in den ersten zehn Minuten, optisch mehr vom Spiel, die Haie sind aber effizient. Mark Rassel erzielt in Minute 10 aus dem Slot mit der ersten echten Chance der Hausherren das 1:0. Zuvor müssen die Haie ein Powerplay der Pioneers überstehen, Goalie Evan Buitenhuis muss auch das eine oder andere Mal eingreifen. Die größte Chance der Gäste hat Oskar Maier nach einem Konter, der Pioneers-Stürmer verzieht aber (11.). Nach zwanzig Minuten steht es 1:0.

Die Haie nehmen aus dem ersten Drittel eineinhalb Minuten eines Powerplays mit, mehr als eine Chance für Patrick Grasso schaut aber nicht heraus. Dann die 24. Minute: Wieder sind die Haie durch Grasso gefährlich, fangen sich aber im Konter den Ausgleich. Joshua Passolt lässt die Pioneers zum ersten Mal in der neuen Saison jubeln. Die Haie müssen daraufhin eine Drangperiode überstehen, können sich aber in dieser Phase auf Buitenhuis verlassen, der immer wieder seine Klasse aufblitzen lässt. Gegen Ende des zweiten Abschnitts werden die Haie dann wieder stärker. Zunächst finden sie im Powerplay gute Möglichkeiten vor, bleiben aber glücklos. In Minute 38 ist es dann aber wieder Mark Rassell, der die Haie in Führung bringt. Der Kanadier trifft im zweiten Versuch zum 2:1. Danach haben die Haie durch Grasso und Zusevics noch gute Chancen aufs dritte Tor, es geht aber mit 2:1 ein letztes Mal in die Kabinen. Auch im zweiten Abschnitt: die Pioneers haben mehr vom Spiel, die Haie sind effizienter.

Das drittel Drittel entwickelt sich dann zu einer Abwehrschlacht der Haie. Die Pioneers drücken, die Tiroler verteidigen aber leidenschaftlich, und lassen nur wenige echte Möglichkeiten der Vorarlberger zu. So ist es am Ende Neo-Captain Corey Mackin, der wenige Sekunden vor Schluss mit dem empty-net-goal den Deckel drauf macht.

Die neu formierte Haie-Truppe feiert nach der schwierigen Vorbereitung mit dem 3:1 gegen die Pioneers den ersten Sieg.

Am Sonntag folgt Teil 2 des Heimdoppels. Gegner in der TIWAG Arena sind die Graz99ers, die heute bei den Vienna Capitals knapp mit 2:1 siegreich bleiben.

HC TIWAG Innsbruck-Die Haie vs. Pioneers Vorarlberg (1:0,1:1,1:0)

Torfolge: 1:0 Rassell (10.), 1:1 Passolt (24.), 2:1 Rassel (38./GWG), 3:1 Mackin (60./EN);

Sonntag, 22.09.2024, 17:30 Uhr – TIWAG Arena:

HC TIWAG Innsbruck-Die Haie vs. Moser Medical Graz99ers