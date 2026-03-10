Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eisadler Dortmund vs Ratinger Ice Aliens

Ein Sieg der Werte! Ice Aliens stehen im Finale der Regionalliga West

10. März 2026
© Leo Wilm
Ratingen. (PM Ice Aliens) Zusammenhalt, Kampfgeist, Leidenschaft, Disziplin, das sind die Attribute Ratinger Jungs.

Am Ende der Saison stehen noch die Spieler für die Ice Aliens auf dem Eis, die sich mit diesen Werten identifizieren können. Die letzten drei Duelle in den Playoffs gegen Dortmund gingen an die Ice Aliens, ein Alptraum für die Eisadler, die mit den Ambitionen Oberliga in die Saison gestartet waren und bis zum Ende personell mächtig aufgerüstet haben. Nun das wieder einmal sensationelle Weiterkommen der Aliens in das Playoff-Finale der Regionalliga West 2026. Hier wird das Team als krassester Außenseiter gegen die Eagles aus Essen antreten, aber das ist egal, denn die Jungs feiern jetzt schon wieder eine vollkommen erfolgreiche Saison. In Dortmund blieb man defensiv stabil und ließ sich auch von Rückständen nicht aus der Ruhe bringen. Kurz vor dem Ende nutzte Sebastian Brockelt mit seinem zweiten Treffer einen katastrophalen Bock in der Defensive der Eisadler zum 3:2. Das Verteidigerpaar servierte dem quirligen Ratinger Angreifer die Scheibe auf dem Silbertablett. Diesen Vorsprung hielten die Aliens bis zum Ende fest.

Dann war nur noch feiern angesagt. Freitag kommt es um 20:00 Uhr am Westbahnhof zum ersten Spiel bei den Eagles, ehe am Sonntag um 18:00 Uhr das Spiel Nr. 2 am Sandbach ansteht. Das dritte Spiel findet am Freitag, den 20.03., wieder um 20:00 Uhr in Essen statt.

Cheftrainer Frank Gentges blickt auf die spannende Halbfinalserie zurück: „Das Halbfinale war auf sehr hochklassigem Niveau mit dem klar verdienten Sieger Ratingen. Ich wusste, wie auch jeder andere, dass alle Gegebenheiten außerhalb des sportlichen Bereichs klar für Dortmund sprechen. Natürlich wusste ich aber auch, dass wir, wie schon in den letzten Jahren, im sportlichen Bereich in den entscheidenden Faktoren wesentlich besser sind und so war es auch wieder in dieser Saison. Ich bin hochzufrieden mit dem Auftreten meiner Mannschaft, die sich als absolut homogenes Team präsentiert hat.“

