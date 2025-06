Ein sehr interessantes BrÃ¼derpaar fÃ¼r den ERSC Amberg

Amberg. (PM ERSC) Der ERSC Amberg kann zwei weitere Neuzugänge für die kommende Saison in der Eishockey-Bayernliga präsentieren, die alleine schon optisch für Aufsehen sorgen werden.

Die 23-jährigen Zwillingsbrüder Tim und Tom Berlin bringen mit jeweils 1,95 m Größe und knapp 100 kg Gewicht ein richtiges Gardemaß mit und haben sportlich einen sehr interessanten Werdegang.

Die gebürtigen Altenburger wurden im Nachwuchs bei Crimmitschau und in der DNL in Schwenningen ausgebildet. Tim ist gelernter Abwehrspieler, kann aber auch im Angriff eingesetzt werden. 2021/22 absolvierte er Einsätze in der Western States Hockey League (WSHL), danach bei den Schönheider Wölfen in der Regionalliga Ost. In der letzten Saison war er zum Studium in Kanada, erhielt aber keine Spielerlaubnis weshalb er lediglich am Training teilnehmen konnte.

Tom Berlin spielt im Angriff, war dabei in der DNL schon sehr erfolgreich. In den letzten beiden Spielzeiten gelang ihm der Durchbruch im Seniorenbereich, jeweils in der Regionalliga Ost. Für die Chemnitz Crashers erzielte er in 31 Pflichtspielen 54 Scorerpunkte (23 Tore), für die Schönheider Wölfe in 33 Begegnungen gleich 69 Punkte (30 Tore).

Ambergs Sportlicher Leiter Chris Spanger zeigt sich zuversichtlich bezüglich der beiden Neuzugänge: „Wir sind sehr froh, dass sich Tom und Tim uns angeschlossen haben. Beide hatten eine gute Ausbildung und werden uns sicherlich weiterhelfen. Tim kann sowohl als Stürmer wie auch als Verteidiger eingesetzt werden, was uns viele Optionen bietet und Tom hat vor allem die letzten beiden Jahre seine Torgefährlichkeit eindrucksvoll bewiesen. Beide werden bei regionalen Partnern des ERSC einen Arbeitsplatz erhalten“.

Und das sagen die beiden Akteure zu ihrem Wechsel nach Amberg: „Ich wollte gerne wieder mit meinem Bruder zusammen spielen. Der Verein hat sich sehr um uns bemüht, was mir ein gutes Gefühl gab. Die Entscheidung fiel mir leicht, weil wir wieder in einer guten Organisation spielen wollen“, meint Tim. Sein Bruder Tom ergänzt: „Ich war für Amberg weil ich denke, dass dies ein guter Standort ist um erfolgreich Eishockey zu spielen. Zudem haben sich der Verein und alle Beteiligten sehr um uns bemüht“.

Tim Berlin wird die Rückennummer 17 erhalten, Tom die Nummer 3.

