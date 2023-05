„Ein sehr erfahrener Verteidiger, der auch in der Offensive bedeutsame Akzente für uns setzt“ -Steven Seigo und die Huskies gehen ins zweite Jahr

Kassel. (PM Huskies) Ein wichtiger Eckpfeiler bleibt den Huskies erhalten. Steven Seigo hat seinen Vertrag in der Fuldastadt verlängert! Der 32-jährige Kanadier kam vergangenen...

Kassel. (PM Huskies) Ein wichtiger Eckpfeiler bleibt den Huskies erhalten. Steven Seigo hat seinen Vertrag in der Fuldastadt verlängert!

Der 32-jährige Kanadier kam vergangenen Sommer mit jeder Menge Erfahrung aus den europäischen Topligen nach Nordhessen. Das Eishockeyspielen lernte Steven in seiner kanadischen Heimat. Ab 2009 spielte er vier Jahre für die Michigan Technological University in den USA. 2013 folgte der Wechsel nach Turku in Finnland.

Weitere Stationen seiner eindrucksvollen Karriere waren Dinamo Riga in der KHL, Lukko und Vaasa in der finnischen ersten Liga und Mora IK in der schwedischen SHL. 2018 trug Steven das Trikot der Straubing Tigers. In der DEL war er ebenfalls für den ERC Ingolstadt aktiv.

Über den HK Poprad in der Slowakei und erneut Mora IK gelang der Topverteidiger nach Kassel. Für die Schlittenhunde, bei denen er in der abgelaufenen Saison ein Pärchen mit dem DEL2 „Verteidiger des Jahres“ Max Faber bildete, erzielte Steven 29 Punkte in 46 Spielen.

Huskies-Geschäftsführer Joe Gibbs: „Steven ist ein sehr erfahrener Verteidiger, der auch in der Offensive bedeutsame Akzente für uns setzt. Sein kämpferisches laufstarkes Spiel und seine Führungsqualitäten, werden auch kommende Saison wichtige Faktoren für unser Team sein.“

Steven Seigo: „Ich freue mich über die Chance, ein weiteres Jahr ein Husky sein zu dürfen. Wir haben im Sommer viel Arbeit vor uns und ich kann es kaum erwarten, im September wieder voll loszulegen und euch alle bald wieder zu sehen!“

4225 Ex NHL-Profi und Silbermedaillengewinner Christian Ehrhoff wagt nach fünf Jahren im Eishockey-Ruhestand mit dann 41 Jahren im September ein Comeback bei seinem Herzensverein Krefeld Pinguine in der DEL2. Kann dieses Comeback wirklich gelingen? Ja, ich traue ihm das zu 100% zu. In der Kabine und als Identifikationsfigur wird er sehr helfen, sportlich auf dem Eis eher weniger. Nein, die Pause war zu lang. Das Comeback wird vorzeitig enden. Kann ich so gar nicht einschätzen.