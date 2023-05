„Ein sehr entwicklungsfähiges Talent“ – Jungtalent Jimmy Martinovic von Absteiger Bietigheim Steelers wird ein Grizzly

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Mit Jimmy Martinovic (21) wird ein talentierter U23-Spieler ab der kommenden Spielzeit das Trikot der Grizzlys Wolfsburg tragen. Der gebürtige Füssener...

Der gebürtige Füssener erhält einen Zweijahresvertrag und wird mit einer Förderlizenz ausgestattet.

Seine Anfänge im Eishockey hat der 1,83 Meter große Verteidiger beim SC Bietigheim-Bissingen gemacht. Bei den Profis der Bietigheim Steelers schaffte er in der Saison 2021-2022 den Sprung in die PENNY DEL und hat dort in zwei Spielzeiten insgesamt 73 Partien bestritten. Jimmys Onkel Sasa Martinovic dürfte eingefleischten Grizzlys-Fans noch ein Begriff sein. Der Verteidiger spielte von 2009 bis 2011 bei den Niedersachsen.

Jimmy Martinovic wird zur Sommervorbereitung in Wolfsburg erwartet und künftig die Trikotnummer 23 erhalten.

„Mit Jimmy haben wir ein sehr entwicklungsfähiges Talent für uns gewinnen können, der aber gleichzeitig schon Luft in der PENNY DEL geschnuppert hat. Wir sind davon überzeugt, dass er bei uns den nächsten Schritt machen wird, dabei werden wir ihn fördern und unterstützen. Wir sind froh, dass wir unsere Planungen für die Abwehr mit der Verpflichtung von Jimmy frühzeitig abschließen konnten“, betont Grizzlys-Sportdirektor und Geschäftsführer Karl- Heinz-Fliegauf.

Der aktuelle Kader für die Saison 2023-2024

Torhüter: Dustin Strahlmeier, Hannibal Weitzmann, Ennio Albrecht

Verteidigung: John Ramage (Al), Björn Krupp, Ryan O’Connor (Al), Armin Wurm, Janik Möser, Jimmy Martinovic (U23), Nolan Zajac (Al), Ryan Button, Philipp Mass

Sturm: Lucas Dumont, Jean-Christophe Beaudin (Al), Laurin Braun, Gerrit Fauser, Darren Archibald (Al), Julian Chrobot (U23), Luis Schinko, Chris Wilkie (Al), Timo Ruckdäschel (U23), Spencer Machacek (Al), Fabio Pfohl, Matt White (Al)

