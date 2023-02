„Ein sehr ehrgeiziger Leader in unseren Reihen“ – Straubing Tigers binden Parker Tuomie

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers können heute die vorzeitige Vertragsverlängerung des 27-Jährigen bekanntgeben. Der Stürmer erzielte in seinen bisher 42 Hauptrundenpartien der PENNY...

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers können heute die vorzeitige Vertragsverlängerung des 27-Jährigen bekanntgeben.

Der Stürmer erzielte in seinen bisher 42 Hauptrundenpartien der PENNY DEL sieben Tore und zehn Vorlagen.

Zu seiner Vertragsverlängerung sagt Parker Tuomie selbst: „Ich bin begeistert von der Eishockey-Kultur in Straubing. Wie die ganze Stadt bei unseren Spielen mitfiebert, ist einfach der Wahnsinn. Die Organisation und die Ziele des Clubs entwickeln sich stetig weiter und ich bin froh, auch in der kommenden Saison ein Teil davon zu sein. Ich genieße es sehr, hier zu spielen und hoffe, dass ich auch in der kommenden Saison zum Erfolg der Mannschaft beitragen kann.“

„Mit Parker haben wir einen sehr ehrgeizigen Leader in unseren Reihen, der mit Schnelligkeit, Physis und einer unermüdlichen Einsatzbereitschaft ins Spiel geht“, erklärt Jason Dunham.

Der Sportliche Leiter ergänzt: „Parker hat eine großartige Einstellung und gilt damit schon im jungen Alter als eine der Leitfiguren für unsere jüngeren Spieler – auf und neben dem Eis.“

