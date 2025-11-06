Ein schweres Programm erwartet den EHC Königsbrunn

Königsbrunn. (PM EHC) Das letzte Wochenende war ein Auf und Ab für den EHC Königsbrunn, nach dem starken Sieg gegen Landsberg folgte eine bittere Niederlage gegen Peißenberg.

Aktuell wird es nicht leichter, denn nun stehen der Tabellendritte und Vierte auf dem Programm. Am Freitag geht es ab 20 Uhr in der heimischen Pharmpur EISARENA gegen den EHC Klostersee, Sonntags geht die Reise dann zum TEV Miesbach, Spielbeginn ist 18 Uhr.

In der letzten Saison landete der EHC Klostersee nach der Vorrunde nur auf dem undankbaren neunten Tabellenplatz, die Grafinger schossen einfach zu wenig Tore und blieben hinter den eigenen Erwartungen zurück. Nach der Saison wechselte der Coach Dominik Quinlan nach Erding, als Ersatz holte der Verein Thomas Vogl aus Passau. Nachdem die Verantwortlichen den Kader vom Vorjahr nahezu unverändert halten konnten, wurde mit dem 20-jährigen Finnen Luka Kauppila ein dritter Kontingentspieler verpflichtet. Zuvor durfte er im DNL-Team des EV Landshut sein Können beweisen. Nach bisher sieben Spielen konnte er fünf Tore erzielen und drei weitere auflegen. Top-Scorer der Grafinger ist der zweite Finne im Team, der 29-jährige Ville Saloranta erzielte bisher bärenstarke 19 Scorerpunkte. Bisher musste der EHC Klostersee zwei Niederlagen hinnehmen, gegen Ulm setzte es eine 2:4 Heimniederlage und in Buchloe verlor die Mannschaft denkbar knapp im Penaltyschießen. Danach folgten zwei Heimsiege gegen Dingolfing und Waldkraiburg, am letzten Sonntag gewannen die Grafinger dann mit 10:5 in Geretsried. Königsbrunn tat sich in den letzten Jahren immer schwer gegen die in der Breite gut aufgestellten Oberbayern. Aktuell belegt der EHC Klostersee den vierten Tabellenplatz, bei einem Sieg am Freitag könnte die Mannschaft an Königsbrunn vorbeiziehen.

Der TSV Miesbach steht nur einen Punkt hinter dem EHC Königsbrunn und hat in den letzten Partien abgeliefert. Zum Start in die neue Saison siegte der TEV mit 2:1 in Ulm, danach folgte ein 6:2 Sieg gegen Pfaffenhofen. In Dingolfing setzte es dann die erste Niederlage, die Mannschaft verlor mit 3:5. Seitdem läuft es aber wieder rund, nach dem 6:5 Auswärtssieg in Waldkraiburg gewann der TEV mit 2:0 in Buchloe. Am letzten Wochenende siegte Miesbach zu Hause mit 3:2 nach Verlängerung gegen Geretsried, zwei Tage später gewann der TEV mit 5:2 in Landsberg. Miesbach gehörte wie auch in dieser Saison zu den Favoriten um die Meisterschaft. Mit nur 17 Gegentoren ist Miesbach aktuell die defensivstärkste Mannschaft. Vor der Saison hat sich der TEV gut verstärkt, unter anderem mit fünf Spielern aus der Oberliga Süd. Von den Memminger Indians verpflichtete der Verein den 37-jährigen tschechischen Stürmer Matěj Pekr, und von den Tölzer Löwen wechselte der 39-jährige slowenische Verteidiger Klemen Pretnar nach Miesbach. Aktueller Top-Scorer ist der 38-jährige Kanadier Patrick Asselin, der in den bisherigen sieben Partien neun Scorerpunkte erzielen konnte. Wie auch bei Königsbrunn sind bei den Oberbayern alle Reihen gut aufgestellt, gegen Königsbrunn will der TEV weiter zu Hause ungeschlagen bleiben.

EHC-Coach Bobby Linke gibt die Marschroute vor: „Nach der ernüchternden Niederlage am Sonntag in Peißenberg wollen wir zurück in die Erfolgsspur finden. Mit Klostersee bekommen wir die aktuelle Mannschaft der Stunde vor die Brust. Sie spielen sehr effizient und haben eine gute Mischung aus Erfahrung und jungem, ehrgeizigen Blut. Am Sonntag wird es mit Miesbach nicht leichter werden. Der TEV spielt erfolgreiches Eishockey. Die Mannschaft wurde nochmal gezielt verstärkt und tief besetzt. Alle vier Reihen bei Miesbach können Tore schießen, weshalb wir besonders an unsere Defensivarbeit denken müssen. Das letzte Spiel muss uns eine Lehre gewesen sein, was passiert, wenn wir nicht unsere Schlüsselaufgaben in einem Spiel erledigen. Krankheit, Müdigkeit oder Abgeschlagenheit sind keine Ausrede. Du musst deine Energie auf die entscheidenden Aufgaben konzentrieren, dann hat man immer die Chance auf Punkte.“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!