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Ein „Schweizer Taschenmesser“ für die Indians Frauen

28. Juni 20261 Mins read26
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Simone Bednarik - © Bednarik
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Memmingen. (PM ECDC) Die zweite EU-Kontingentstelle besetzen die Indians-Frauen mit der 22-jährigen Simone Bednarik.

Sie ist in Illinois, USA, geboren und besitzt neben der amerikanischen auch die slowakische Staatsbürgerschaft.

Vier Jahre spielte sie in der amerikanischen NCAA DIII, und erzielte in 93 Spielen 21 Tore und 41 Assists für SUNY Oswego (New York). In der Saison 25/26 war sie bei HK Bratislava und Popradske Lisky unter Vertrag und kam in 33 Spielen auf 18 Treffer und 20 Vorlagen. Beim letztjährigen Vorrundenturnier im EWHL-Eurocup traf sie mit Bratislava in Memmingen auf die Indians. Bednarik erzielt dabei einen Treffer in der regulären Spielzeit und erzielte im Penaltyschießen den 4:3-Siegtreffer für Bratislava.

Seit 2020 gehört Simone Benarik auch der Frauen-Nationalmannschaft der Slowakei an und kam bislang auf 33 Länderspiele.

Auch die NHL erwähnt die 22-jährige Angreiferin auf ihrer Homepage. Zum Hintergrund: ihr jüngerer Bruder Kamil, U20-Nationalspieler der USA, wurde im Jahr 2024 von den New York Islanders in der Runde zwei gedraftet. Dort erzählt er über seine Schwester Simone: „Ich habe in meiner Jugend oft mit ihr trainiert und mich hat ihre Vielseitigkeit zu meinem eigenen ‚Two-Way‘-Spielstil inspiriert.“ Er beschreibt sie als ein „Schweizer Taschenmesser“, das auf dem Eis ein bisschen etwas von allem kann.

Simone Bednarik: „Ich bin begeistert, zu den ECDC-Frauen zu stoßen, und kann es kaum erwarten, loszulegen. Ich freue mich auf eine großartige Saison mit einem erfolgreichen Team.“
Jim Nagle (ECDC Coach) „Simone ist eine solide Spielerin, die wir in allen Situationen und in allen Reihen einsetzen können.“

Ihre Karriere in Zahlen

Source: Simone Bednarik @ Elite Prospects

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