Ein schwedischer Riese fÃ¼r die Abwehr des HCP

Bruneck. (PM HCP) Der HC Pustertal reagiert auf den Ausfall von Gustav Bouramman und legt in der Verteidigung personell nach. Der neue Mann ist...

Bruneck. (PM HCP) Der HC Pustertal reagiert auf den Ausfall von Gustav Bouramman und legt in der Verteidigung personell nach.

Der neue Mann ist im internationalen Eishockey kein Unbekannter und kann neben einer stattlichen Statur auch auf ein starkes Curriculum blicken.

Viktor Svedberg kommt ins Pustertal und verstärkt die Wölfe!

Der Schwede, 33 Jahre alt und 206 cm groß, erhält einen befristeten Vertrag beim HCP. Mit seiner imposanten Statur wird Svedberg vor Allem mit Aufgaben im eigenen Drittel betraut sein und für die „nötige Wasserverdrängung sorgen“.

Nach den Jahren in Schwedens erster Liga folgte mit 22 Jahren der Sprung nach Übersee. Dort was Svedberg – für Nordamerika sehr untypisch – in 5 Jahren nur für eine Organisation tätig. Für die Rockford Icehogs bestritt er 269 Partien in der AHL, für 30 Spiele wurde er sogar zu den Chicago Blackhawks in die NHL transferiert.

Zurück aus Übersee stehen 5 Jahre KHL zu Buche. In dieser Zeit wurde Svedberg für Barys Astana spielend für Kasachstan eingebürgert und lief 2022 (unter anderem gegen Italien) und 2023 bei der A-WM auf. Insgesamt verteidigte der Linksschütze 183-mal in der KHL und darf auf über 50 Länderspiele für Schweden und Kasachstan blicken.

In der letzten Saison spielte Svedberg in Poprad (Slowakei) und war dort bei seinen 14 Einsätzen Teamkollege von Tyler Coulter.

Svedberg ist bereits auf dem Weg Bruneck und wird so bald als möglich für die Wölfe auflaufen. Sollte es mit dem Einsatz am morgigen Freitag in Salzburg nicht klappen, so ist sein Debut für das Heimspiel gegen Villach eingeplant, falls alle bürokratischen Hürden bis dahin gemeistert sind.

Statement Svedberg: „Ich freue mich sehr auf mein Engagement beim HC Pustertal, die Atmosphäre in der Intercable Arena und darauf, alle kennenzulernen. Ich will dabei helfen, Spiele zu gewinnen und so weit wie möglich zu kommen.“