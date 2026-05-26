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Transfer-NewsWipptal Broncos Weihenstephan

Ein Schwede für die Defensive der Broncos

26. Mai 20261 Mins read21
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Hugo Hell - © Sterzing Broncos Media
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Sterzing. (PM Broncos) Hoch erfreut geben die Wipptal Broncos bekannt, dass Hugo zur neuen Saison in das Wipptal wechseln wird.

Der 20-Jährige Schwede wurde am 8. September 2005 in Karlstad geboren und verbrachte seine Jugend bei Forshaga IF. Dort durchlief der Linksschütze sämtliche Jugendteams bis hin zur U18. Zur Saison 2020/21 folgte dann der Wechsel zu Färjestad. Dort verbrachtd der Zwei-Wege-Verteidiger dann seine restliche Jugendzeit und durfte bereits in der 2. Saison sowohl für das Schwedische U17-Nationalteam auflaufen, als auch sein Debut in der ersten schwedischen Liga feiern. Nach insgesamt 3,5 Jahren kehrte Hell im Verlauf der Saison 2023/24 wieder zurück zu seinem Heimatverein.

Dort etablierte sich der junge Verteidiger schnell zu einem fixen Bestandteil der ersten Mannschaft (3. Liga). Im ersten Teiljahr folgten noch 24 Spiele (5 Tore, 6 Assist). In den beiden darauffolgenden Jahren stand der 20-Jährige noch insgesamt 64x auf dem Eis und sammelte dabei 34 Punkte (13 Tore, 21 Assist).

Zur neuen Saison wird Hugo Hell somit erstmals außerhalb Schwedens spielen. Hugo Hell ist 182cm groß und bringt 81kg auf die Waage.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Hugo Hell @ Elite Prospects

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