„Ein schneller Außenstürmer mit sehr viel Drang zum Tor“ – Charlie Gerard kommt zu den Ice Tigers

Nürnberg. (PM Ice Tigers) Die Nürnberg Ice Tigers haben einen weiteren Stürmer verpflichtet und mit einem Vertrag für die kommende PENNY DEL-Saison 2023/24 ausgestattet.

Der 27 Jahre alte US-Amerikaner Charlie Gerard wechselt von den Reading Royals aus der ECHL nach Nürnberg.

Charlie Gerard war in der zurückliegenden Saison mit 33 Toren und 43 Assists aus 62 Hauptrundenspielen Top-Scorer der Reading Royals und neuntbester Scorer der gesamten Liga. Seine 298 Torschüsse bedeuteten den dritthöchsten Wert aller ECHL-Spieler. In elf Playoff-Spielen steuerte Gerard weitere vier Tore und sechs Assists bei. Zusätzlich absolvierte der Rechtsschütze sechs Spiele für die Lehigh Valley Phantoms in der American Hockey League (AHL), für die er bereits in der Saison 2021/22 zu 55 Einsätzen mit sechs Toren und sechs Vorlagen kam.

„Charlie Gerard ist ein schneller Außenstürmer mit sehr viel Drang zum Tor. Er verfügt über einen hervorragenden Schuss, den er vor allem im Powerplay einsetzt. Wir freuen uns, dass er sich für Nürnberg entschieden hat und sind überzeugt davon, dass er gut in unser System passt“, sagt Ice Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf.

