Ein schmerzhafter Abschied bei den Pirates

Buchloe. (chs) Diese Nachricht ist für die Buchloer Piraten unmittelbar vor Beginn der anstehenden Abstiegsrunde doch ein gewisser Rückschlag: Die Freibeuter müssen mit sofortiger Wirkung den Abgang von Angreifer Demeed Podrezov bekannt geben.

„Wir können auf Grund behördlicher Anforderungen und damit verbundener Restriktionen leider die Zusammenarbeit mit Demeed nicht mehr weiter fortsetzen. Denn trotz intensiver Bemühungen war es uns nicht möglich, eine Lösung zu finden, weshalb Demeed ab sofort nicht mehr für uns auflaufen wird“, heißt es von der Vorstandschaft der Gennachstädter, die damit einen der torgefährlichsten Spieler der letzten Jahre verabschieden müssen.

„Demeed hat – seitdem er im Januar 2023 zu uns gestoßen ist – insgesamt 125 Spiele für unseren ESV absolviert und dabei 94 Tore und insgesamt beeindruckende 204 Scorerpunkte erzielt“, heißt es von den Verantwortlichen über den 25-jährigen US-Amerikaner mit russischen Wurzeln, der sich in den letzten drei Jahren menschlich wie sportlich zu einer wichtigen Stütze im Team entwickelt hatte. „Er war ein sehr wichtiger Bestandteil unseres Mannschaft und hat sich trotz diverser Verletzungen stets voll in den Dienst der Mannschaft gestellt, sowie sich darüber hinaus auch als Trainer in unseren Nachwuchsmannschaften eingebracht.“ Dementsprechend fällt der Abgang des zurückhaltenden, auf dem Eis aber stets hart arbeitenden und torgefährlichen Angreifers schwer, der sich laut den Verantwortlichen immer voll mit dem Verein identifiziert hat. „Wir danken Demeed daher für sein Engagement und wünschen ihm für seine sportliche und private Zukunft viel Erfolg und alles Gute.“

Und auch für Podrezov selbst ist der Abschied aus Buchloe kein leichter, da er sich in der Gennachstadt zu jeder Zeit sehr wohl gefühlt hat. „Ich habe mich in Buchloe wie zu Hause gefühlt und will mich daher ganz herzlich für die drei gemeinsamen Spielzeiten bedanken“, lässt Podrezov alle Fans und Anhänger wissen. „Es war eine unvergessliche Zeit und ich wünsche den Piraten alles gute und viel Glück für die anstehenden Aufgaben“, so Podrezov weiter, der seine Pirates nun schweren Herzens verlassen muss, seinen Kollegen aber für die nächsten Partien alles Gute und viel Erfolg wünscht.

