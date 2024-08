„Ein schlauer, beweglicher Spieler, der unser Spiel von hinten heraus erÃ¶ffnen kann und dabei gute Entscheidungen mit dem Puck trifft“ – Haie holen Ex MÃ¼nchner Almquist

Köln. (PM Haie) Neuer Verteidiger für die Kölner Haie. Der KEC hat den schwedischen Abwehrspieler Adam Almquist verpflichtet. Der 33-Jährige unterschreibt bei den Haien...

Der KEC hat den schwedischen Abwehrspieler Adam Almquist verpflichtet. Der 33-Jährige unterschreibt bei den Haien einen Einjahresvertrag.

„Adam ist ein schlauer, beweglicher Spieler, der unser Spiel von hinten heraus eröffnen kann und dabei gute Entscheidungen mit dem Puck trifft“, sagt Haie-Sportdirektor Matthias Baldys über den Neuzugang. „Zudem bringt er seine Erfahrung aus verschiedenen europäischen Top-Ligen mit und wird unsere Mannschaft mit seinen Stärken bereichern.“

„Ich freue mich auf die neue Aufgabe und bin froh, ab sofort ein Teil der Kölner Haie zu sein. Ich möchte so schnell wie möglich ankommen und meine Stärken einbringen“, so Adam Almquist. „Die LANXESS arena ist ein ganz besonderer Ort, das habe ich in der vergangenen Saison im gegnerischen Trikot gespürt. Nun bin ich froh, die Haie-Fans im Rücken zu haben.“

Über Adam Almquist

Der 33-jährige Verteidiger spielte in seiner Karriere bereits in der ersten schwedischen Liga, der Schweizer NL, der russischen KHL und der PENNY DEL, sowie in Nordamerika in AHL und NHL und auch für die schwedische Nationalmannschaft (zwölf Länderspiele). Dabei gewann Almquist 2010 und 2017 mit Jönköping die schwedische Meisterschaft, 2012 den AHL Calder Cup mit den Grand Rapids Griffins und 2019 die Schweizer Meisterschaft mit dem SC Bern.

Der Verteidiger wurde im schwedischen Jönköping geboren und spielte beim Jönköpinger-Club HV71 in der Jugend. Dort machte er auch seine ersten Profi-Spiele in der ersten schwedischen Liga. 2009 wurde Almquist in der siebten Runde im NHL-Draft von den Detroit Red Wings ausgewählt und absolvierte in der Saison 2013/2014 zwei Spiele (ein Tor) für die Red Wings, sowie 166 Partien in zweieinhalb Jahren für AHL-Club Grand Rapids.

Nach seiner Rückkehr aus Nordamerika lief Almquist eine Saison für Tscherepowez in der KHL auf, ehe er anschließend für drei Jahre nach Schweden (HV71 & Frölunda) zurückkehrte. 2018 folgte der Schritt zum SC Bern, wo der Linksschütze bereits erfolgreich mit seinem neuen Cheftrainer Kari Jalonen zusammenarbeitete und die Schweizer Meisterschaft gewann. Über Stationen in Vladivostok, Minsk, Chelyabinsk und Zug kam Almquist in der vergangenen Saison erstmals nach Deutschland. Für den EHC Red Bull München lief der Verteidiger in 36 Partien (zwei Tore, 14 Vorlagen) in der PENNY DEL auf und erreichte mit den Red Bulls das Halbfinale.

Beim KEC erhält er die Rückennummer 53.