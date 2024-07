Ein ScharfschÃ¼tze verstÃ¤rkt den Angriff der Broncos

Sterzing. (PM Broncos) Hoch erfreut geben die Wipptal Broncos die Verpflichtung des kanadischen Angreifers Philippe Sanche bekannt. Der 29-Jährige Angreifer verbrachte seine Jugend in...

Sterzing. (PM Broncos) Hoch erfreut geben die Wipptal Broncos die Verpflichtung des kanadischen Angreifers Philippe Sanche bekannt.

Der 29-Jährige Angreifer verbrachte seine Jugend in der kanadischen Jugendmeisterschaft QMJHL. Von 2012 bis 2016 lief der wendige und schnelle Rechtsschütze für die Blainville-Boisbrand Armada auf und sammelte dabei in 254 Spielen insgesamt 232 Punkte (95 Tore und 137 Assists). In seiner letzten Saison lief Sanche dabei als Kapitän aufs Eis. Im Anschluss folgte der Wechsel in die College-Liga USports, wo der 1995-geborene Stürmer für weitere 4 Jahre spielte. Für die Concordia University sammelte er insgesamt 112 Einsätze und 107 Scorerpunkte (52 Tore). Dabei stach der Kanadier vor allem mit seiner Konstanz heraus. In allen vier Meisterschaften gelang Sanche ein Schnitt von mehr als einem Punkt pro Spiel in der regulären Phase. Nach einem Jahr Pause auf Grund der Coronapandemie, folgte 2021 der erstmalige Wechsel nach Europa. Bei den Dundee Stars (EIHL) gelangen dem 29-Jährigen 106 Punkte (46 Tore und 60 Assists) in gerade einmal 97 Einsätzen. In der abgelaufenen Meisterschaft wechselte Philippe ligaintern zu den Glasgow Clan und verbuchte dabei 27 Punkte in 29 Partien (11 Tore).

Der 165cm große Flügelspieler bringt 72 Kilogramm auf die Waage und wird vor dem Tor der Gegener für ordentlich Wirbel sorgen. Sanche wird bei den Broncos mit der Nummer 10 auflaufen.

Alex Planatscher bleibt ein Blau-Weißer

Hoch erfreut geben die Wipptal Broncos die Vertragsverlängerung mit Alex Planatscher bekannt. Unsere Nummer 34 startet mit 25 Jahren in seine sechste Saison mit den Wipptal Broncos. Sein Debut gab der Angreifer in der Saison 2018/19. Zuvor durchlief der Linksschütze sämtliche Jugendmannschaften der Wipptal Broncos, inklusive der zweiten Mannschaft, welche an der IHL Division I teilnahm. Über die Jahre sammelte der waschechte Wipptaler bereits 216 Einsätze, wobei er sechs Treffer und acht Assists verbuchen konnte. In der abgelaufenen Meisterschaft erzielte Planatscher insgesamt zwei Tore und fünf Assists. Alex Planatscher ist für seinen Willen und seinen unermüdlichen Einsatz bekannt und wird diese Fähigkeiten auch in der kommenden Saison wieder unter Beweis stellen.