Ein RÃ¼ckkehrer fÃ¼r die Bayreuth Tigers

Bayreuth. (PM Tigers) Mit Dominik Piskor wechselt ein Stürmer mit Gardemaßen zurück an den Roten Main.

Mit seiner Größe von 1,91m und gut 90 Kilo Körpergewicht soll er als erfahrener Spieler vorangehen.

1992 im tschechischen Opava geboren ging Piskor zunächst in seiner Heimatstadt aufs Eis und erhielt hier die Grundlagen seiner Eishockeyausbildung, bevor es den Rechtsschützen nach Znojmo in den Süden Tschechiens zog. Ab 2013 ging er dann in der dritten Liga seines Heimatlandes auf das glatte Parkett, bevor er 2016 den Schritt nach Deutschland wagte und in der ersten DEL2-Saison der Bayreuther das Trikot der Tigers überstreifte und 22 Partien absolvierte.

Ab 2017 absolvierte der heute 31-Jährige dann insgesamt 266 Partien in der Oberliga, in denen ihm 104 Tore und 107 Vorlagen gelangen. Von Memmingen führte ihn seine Reise über Herne, Lindau, Weiden und Leipzig zuletzt nach Duisburg, wo er in der vergangenen Saison in 38 Spielen 17 Tore und 14 Vorlagen sammeln konnte. Zur kommenden Saison kehrt er nun an seine erste Station in Deutschland zurück.

Du warst vor einigen Jahren schon einmal in Bayreuth. Wie kam es jetzt zur Rückkehr?

D. Piskor: Genau, ich komme in eine bekannte Umgebung. Mein Berater hatte mich angerufen, dass Bayreuth an mir interessiert ist und ich musste dann nicht lange überlegen. Bayreuth ist ein super Ort zum Eishockey spielen und natürlich hat auch die Lage eine Rolle gespielt für mich und meine Familie.

Mit 31 Jahren wirst du zu den erfahreneren Spielern im neuen Kader gehören. Wie siehst du deine Rolle im Team?

D. Piskor: Natürlich bringe ich Erfahrung mit. Ich will den jüngeren Spieler weitergeben, was ich selber von den erfahrenen Spielern gelernt habe, damit wir als Team gemeinsam Erfolg haben und die Fans begeistern können.

Kannst du deine Spielweise beschreiben? Worauf dürfen sich die Fans freuen?

D. Piskor: Ich würde mich als Powerforward beschreiben, der gerne das gegnerische Tor attackiert und damit Chancen produziert.

Wie bereitest du dich auf die kommende Saison vor?

D. Piskor: Ich bin seit zwei Wochen voll im Trainingsprozess und werde mich fleißig vorbereiten auf die kommende Saison, damit ich zum Trainingsstart topfit in Bayreuth ankomme.

Der Kader 2024/2025

Trainer: Larry Suarez

Torhüter: Justin Spiewok

Verteidigung:

Sturm: Jan Hammerbauer, Sam Verelst, Edmund Junemann, Dominik Piskor