Ein RÃ¼ckkehrer bei den Riverkings

Landsberg. (PM Riverkings) Zu Beginn der neuen Woche können die Riverkings einen Rückkehrer in die eigenen Reihen vermelden.

Markus Jänichen wird in der kommenden Saison wieder das Trikot des HC Landsbergs tragen.

Der 33-jährige Verteidiger ist ein echtes Eigengewächs und spielte sowohl in der Bayernliga als auch in der Oberliga für den HC Landsberg. In der letzten Saison musste der Lehrer aus beruflichen Gründen die Schlittschuhe beim HCL an den Nagel hängen, sein Beruf und der Betrieb in der Oberliga waren in dieser Zeit nicht mehr zu vereinbaren. Jetzt in der Bayernliga will er wieder voll angreifen.

Dazu Vizepräsident Michael Grundei: „Wir freuen uns, dass Markus wieder mit an Bord ist. Er ist aufgrund seines Alters und seiner Persönlichkeit ein Spieler der immer vorangeht und auch die gewisse körperliche Präsenz im Spiel zeigt. Wir sind froh, dass es für ihn jetzt in der Bayernliga wieder möglich ist, für unseren Verein die Schlittschuhe zu schnüren.“

Markus Jänichen: „Als ich gehört habe, dass der HCL wieder in der Bayernliga antritt, war für mich klar, dass ich wieder mit den Riverkings aufs Eis will. Zusammen mit der Mannschaft wollen wir in der nächsten Saison Eishockey mit Herz und Leidenschaft spielen. Wir wollen in die Play-offs und werden dafür alles geben. Es ist schön, daheim zu sein!“

