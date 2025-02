Ein Rittner Traumstart wird in Zell am See nicht belohnt

Zell am See. (PM Buam) Die Rittner Buam SkyAlps trafen am Dienstagabend auf den Tabellenführer der Master Round, den EK Die Zeller Eisbären.

Nach einem Traumstart lag die Mannschaft von Trainer Jamie Russell mit 3:0 in Führung, doch die Gastgeber aus dem Salzburgerland schlugen zurück und gingen am Ende mit 5:4 als Sieger vom Eis.

Bei den Rittner Buam SkyAlps kehrten mit Kevin Fink und Sebastiano Soracreppa zwei Spieler in den Kader zurück und nach nur wenigen Minuten waren sie, genauso wie der Rest der Rittner Mannschaft, aus dem Häuschen. Nach einem Konter spielte Manuel Öhler nämlich Alex Oberrauch frei, der ins Tor einschob und damit auch seinen ersten Treffer in der Alps Hockey League erzielt hat (2.41). Nicht einmal drei Minuten später traf dann ein Comebacker selbst, Soracreppa wurde von Szypula ideal bedient und erhöhte auf 2:0 für Ritten (5.31). Graf (7.) und Simon Kostner (10.) im Powerplay vergaben dann noch zwei Hochkaräter und kurz waren die Rittner Buam SkyAlps auch in doppelter Überzahl auf dem Eis, verpassten aber den dritten Treffer. Den machte dann aber Robert Öhler, dessen Passversuch nach Ablage von Lobis zuerst geblockt wurde, dann kam der Rittner aber zum Nachschuss und bezwang Zell-Goalie Schultes (15.34). Zwar verkürzte Zell am See im Powerplay durch einen McLeod-Schuss aus der zweiten Reihe auf 1:3 (18.43), der Start der Rittner in der KE KELIT Arena der Tabellenführer war aber vielversprechend.

Nach Wiederbeginn packte Furlong gleich einmal eine Glanztat gegen Rappold aus (22.), auf der Gegenseite hatte Larsen Pech, sein Schuss von der blauen Linie klatschte an die Latte (24.). Mit Fortdauer der Partie nahmen die Zeller Eisbären die Spielregie über und waren einmal auch im Powerplay auf dem Eis, Ritten killte die Strafe aber vorbildlich und ließ nicht viel zu. Dann fiel der zweite Gegentreffer aber dennoch: Stiegler bekam im Slot den Puck, drehte sich geschickt, blieb mit dem ersten Schuss noch an Furlong hängen, hatte beim Nachschuss aber Erfolg (28.54). Die Buam wankten kurz, fingen sich aber gleich wieder und hatten im Powerplay eine sehr gute Chance, Insam bekam am zweiten Pfosten aber zu wenig Druck hinter seinen Schuss und Schultes parierte (33.). Damit war die Führung der Rittner Buam SkyAlps vor dem letzten Drittel auf ein Tor geschrumpft.

Und die Gastgeber aus dem Salzburgerland ließen auch im Schlussdrittel nicht locker, sodass Lindner per Distanzschuss auf 3:3 stellte, wenngleich mit etwas Glück, sein Versuch wurde nämlich unhaltbar für Furlong von einem Rittner Verteidiger abgefälscht (42.38). Nach einer stark zu Ende gespielten Aktion brachte Johansson die Zeller auch noch in Führung und das Comeback der Eisbären war perfekt (49.42). Die Buam wirkten hingegen müde und taten sich gegen die nun hochmotivierten Gastgeber schwer, Chancen zu erarbeiten. Als Johansson im Powerplay dann in den Winkel traf und auf 5:3 erhöhte, schien die Partie entschieden (54.58). Ritten aktivierte aber die letzten Kräfte, warf noch einmal alles nach vorne und als Manuel Öhler per Abfälscher auf 4:5 stellte (59.17), flackerte noch einmal Hoffnung auf. Es sollte aber nicht mehr passieren, die Zeller Eisbären brachten den Sieg über die Zeit und krönten sich dadurch auch zum Champion der Master Round.

Am Samstag steht für die Rittner Buam SkyAlps das letzte Heimspiel der Master Round auf dem Programm. Um 18 Uhr empfangen sie den HDD SIJ Acroni Jesenice in der Ritten Arena und es bahnt sich ein Hockeyfest an. Auf dem Eisring der Ritten Arena steigt nämlich die Pond Hockey Europameisterschaft, womit auf dem gesamten Areal nicht nur sportlich, sondern auch für die Unterhaltung einiges geboten wird.

EK Die Zeller Eisbären – Rittner Buam SkyAlps 5:4 (1:3, 0:1, 3:1)

Tore: 0:1 Alex Oberrauch (2.41), 0:2 Soracreppa (5.31), 0:3 Robert Öhler (15.34), 1:3 McLeod (18.43/PP1), 2:3 Stiegler (28.54), 3:3 Lindner (42.38), 4:3 Johansson (49.42), 5:3 Johansson (54.58/PP1), 5:4 Manuel Öhler (59.17)

