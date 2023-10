Ein Rittner Torfestival im GrÃ¶dner Pranives

Artikel anhören Wolkenstein. (PM Buam) Derbysieg Nummer fünf! Die Rittner Buam SkyAlps haben am Samstagabend im Pranives-Stadion den HC Gherdëina valgardena.it unter einer Torlawine...

Wolkenstein. (PM Buam) Derbysieg Nummer fünf! Die Rittner Buam SkyAlps haben am Samstagabend im Pranives-Stadion den HC Gherdëina valgardena.it unter einer Torlawine begraben und setzten sich gegen die Südtiroler AlpsHL-Kontrahenten mit 8:2 durch.

Die Rittner Buam SkyAlps mussten im fünften Südtiroler Derby dieser Saison auf Max Coatta verzichten, der sich am Donnerstag gegen die Zeller Eisbären verletzte. Dafür rückte Lois Fink zurück in den Kader, nachdem er seine Sperre abgesessen hat. Und das Derby begann heiß und mit einem Rittner Freudenmoment: Nach eineinhalb Minuten zog Ginnetti von der blauen Linie ab und überraschte den Gröden-Goalie Hofer – 1:0 (1.29). Danach bissen die „Furie“ auf den Ausgleich, fanden in ihrem Ex-Torhüter Furlong aber immer wieder ihren Meister. Dafür trafen die Buam im ersten Powerplay und das wieder mit einem Weitschuss, dieses Mal vom nächsten Ex-Grödner, Amorosa (12.59). Kevin Fink legte nach einem Konter sogar das 3:0 nach (18.07) und Lobis erhöhte mit einem Abfälscher im Slot noch weiter (18.45) – es war ein Torfestival im ersten Drittel.

Lobis trieb das Ergebnis im nächsten Powerplay nach dem Seitenwechsel in feinster Torjäger-Manier noch weiter in die Höhe (23.42). Gröden gab aber noch nicht auf. Zunächst verzweifelte McGowan mit einigen Topchancen am starken Furlong (24., 26.), dann besorgte Messner im Powerplay per Abstauber den Anschlusstreffer (31.29). Ein nicht ganz unverdientes Tor für die Gastgeber, nachdem die Buam nach dem 5:0 einen Gang hinuntergeschalten hatten. Das 1:5 wirkte aber als Wachmacher. Zwar leisteten sich die Rittner einige unnötige Zeitstrafen, in Unterzahl bestraften die Penaltykiller aber einen groben Fehler der Grödner mit dem 6:1 durch Spinell (36.54). Julian Kostner hätte nur eine halbe Minute später sogar das 7:1 beschafft, das Tor wurde aber aufgrund einer Behinderung des Goalies aberkannt (37.).

Im Schlussdrittel dauerte es wieder nur einige Minuten, bis die Rittner Buam SkyAlps trafen. Nach einer Furlong-Parade gegen Kasslatter starteten die Buam den Konter, Julian Kostner hatte das Auge für Spinell, der ohne Probleme auf 7:1 stellte (43.12). Spinell hätte in der 50. Minute nach einer traumhaften Soloeinlage sogar seinen Hattrick komplettieren können, scheiterte aber an Hofer. Zwar verkürzte Gröden mit einem sehenswerten Treffer durch De Luca nach Schulze-Assist auf 2:7 (55.31), die Partie war zu diesem Zeitpunkt aber längst schon entschieden. Einer machte dafür seinen Hattrick perfekt, und zwar Lobis, der kurz vor Schluss den 8:2-Endstand fixierte (57.19). Das war auch der Schlusspunkt auf dem fünften Derbysieg im fünften Südtiroler Derby für die Rittner Buam SkyAlps.

HC Gherdëina valgardena.it – Rittner Buam SkyAlps 2:8 (0:4, 1:2, 1:2)

Tore: 0:1 Ginnetti (1.29), 0:2 Amororsa (12.59/PP), 0:3 Kevin Fink (18.07), 0:4 Lobis (18.45), 0:5 Lobis (23.42/PP), 1:5 Messner (31.29/PP), 1:6 Spinell (36.54), 1:7 Spinell (43.12), 2:7 De Luca (55.31), 2:8 Lobis (57.19)

