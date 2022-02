Ein “Riese” fÃ¼r das Tor der Straubing Tigers

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers haben auf den Abgang von Torhüter Tomi Karhunen reagiert und den US-Amerikaner Tyler Parks verpflichtet. Der 1.98m große...

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers haben auf den Abgang von Torhüter Tomi Karhunen reagiert und den US-Amerikaner Tyler Parks verpflichtet.

Der 1.98m große und 98 kilo schwere Torhüter wird am Mittwoch in der Gäubodenstadt erwartet und soll bereits am kommenden Wochenende zum Einsatz kommen.

„Trotz des schwierigen Zeitpunkts sind wir froh, dass wir mit Tyler Parks einen erfahrenen Goalie für die Straubing Tigers gewinnen konnten. Wir erwarten von Tyler einen stabilen Rückhalt für unsere Mannschaft und hoffen mit ihm unsere Ziele erreichen zu können.“ so Manager Jason Dunham.

Für den 29-jährigen werden die Straubing Tigers die zweite Station in Europa sein. In der Saison 2020/21 überzeugte der Rechtsfänger beim HC Slovan Bratislava mit einer Fangquote von 94% und einem Gegentorschnitt von 1.71 pro Partie. In der laufenden Saison kam Parks in 24 Partien in der heimischen AHL und ECHL zum Einsatz und verfügt somit auch über die nötige Spielpraxis, um in Kürze für die Straubing Tigers auf dem Eis zu stehen.