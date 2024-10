Ein richtig schwerer Auftakt fÃ¼r die Buchloer Piraten! ESV-Kader wurde nochmals erweitert

Buchloe. (chs) Einen viel schwierigeren Start hätten die Buchloer Piraten zum Auftakt in die neue Bayernligaspielzeit kaum erwischen können. Denn das erste Spiel der...

Buchloe. (chs) Einen viel schwierigeren Start hätten die Buchloer Piraten zum Auftakt in die neue Bayernligaspielzeit kaum erwischen können.

Denn das erste Spiel der neuen Saison führt die Freibeuter am Sonntag ab 18 Uhr in Erding gleich einmal zu einem der Top-Teams der Liga, das auch heuer wieder zum erweiterten Favoritenkreis auf den Meistertitel zu zählen ist. Bereits am Samstag findet ab 17 Uhr in Amberg das Eröffnungsspiel statt, zu dem die Wildlions den amtierenden Meister Königsbrunn empfangen. Einen Tag später beginnt dann auch für den Rest der Liga die Runde und für die Buchloer eben mit dieser Herkulesaufgabe auswärts bei den Gladiators.

Mit der Vorbereitung konnten die Buchloer ganz zufrieden sein. Mit vier Siegen – je zwei gegen die Landesligisten Sonthofen (3:2) und Burgau (7:4) und zwei gegen den Nachbarn Landsberg (6:3 und 4:3) konnte man schon durchaus einige positive Erfahrungen sammeln. Zwar setzte es gegen Miesbach (3:4 n.V.) und den ESC Geretsried (2:5 und 1:4) auch drei Niederlagen, aber gerade zu Beginn der Saison müssen die Teams ihre Automatismen einfach noch verinnerlichen.

Nun wartet auf die Buchloer im ersten Punktspiel aber ein anderes Kaliber wie noch am vergangenen Sonntag, als den Freibeutern die Generalprobe mit einem Heimsieg über Burgau noch recht souverän geglückt ist. Denn die Erdinger dominierten im letzten Jahr die Liga in der Hauptrunde beinahe nach Belieben, ehe dann in den Playoffs fast schon ein wenig überraschend angesichts der vorangegangenen Überlegenheit im Halbfinale gegen den späteren Meister Königsbrunn Schluss war. Zuvor hatten die Gladiators aber die Hauptrunde mit großem Abstand auf Rang eins abgeschlossen und dabei auch den Buchloern zwei empfindliche Niederlagen beigebracht. Denn gegen den TSV kassierten die Buchloer in der zurückliegenden Saison sowohl zu Hause (2:7), als auch in der Fremde (2:11) die jeweils höchsten Heim- und Auswärtsniederlagen. Da kommt also auf die Buchloer Verteidigung wieder einiges zu, die dabei auch noch auf den gesperrten Moritz Simon verzichten muss.

Denn trotz einiger Abgänge wie z.B. den der beiden erfahrenen Stürmer Tomas Plihal und Petr Pohl hat die Qualität im Kader des TSV sicherlich nichts eingebüßt. Mit Thomas Brandl wurde schließlich unter anderem ein starker Offensivmann vom DEL2-Team aus Landshut geholt, der auch jahrelang in der DEL aktiv war. Und auch auf der Torhüterposition wurde mit Leon Meder vom Oberligisten Memmingen ein weiterer Spieler verpflichtete, der bislang nur höherklassig unterwegs war. Trotzdem haben die Freibeuter an diesem Abend einen Vorteil, denn die Favoritenrolle ist klar verteilt. Dies sieht auch Abwehrchef Max Dropmann so: „Wir sind der Underdog und der Druck liegt sicherlich bei den Erdingern, weshalb wir letztlich nichts zu verlieren haben.“

Und zudem hat sich auch nochmals etwas im Kader der Buchloer getan. Denn die Freibeuter haben noch einmal doppelten Zuwachs bekommen, wobei beide Spieler in den letzten Partien auch bereits auf dem Eis gestanden sind. Gemeint ist zum einen 1B-Spieler Niklas Holzschneider, der bereits seit dem ersten Vorbereitungsspiel mit an Bord ist und in Landsberg auch schon sein erstes Tor geschossen hat. „Niklas hat seine Chance in der Vorbereitung genutzt. Er wurde von uns flexibel in der Abwehr und im Sturm eingesetzt und hat dabei bewiesen, dass er Potential hat“, berichtet ESV-Trainer Christopher Lerchner. Somit wird der 21-jährige Allrounder, der die letzten Jahre beim ERC Sonthofen gespielt hat, vorerst fester Bestandteil der ersten Mannschaft sein.

Der zweite Neuzugang ist mit Michal Telesz ein durchaus bekanntes Gesicht bei den Pirates. Der 32-jährige Deutsch-Tscheche spielte schließlich von 2018 bis 2021 bereits drei Spielzeiten für die Rot-Weißen und wird in diesem Jahr wieder zum ESVB zurückkehren. Telesz war dabei am vergangenen Wochenende bereits die ersten beiden Male in den Duellen gegen Miesbach und Burgau mit von der Partie. Schon im Sommer waren die Verantwortlichen in Kontakt mit dem Angreifer, doch zum Vorbereitungsstart absolvierte er dann zunächst ein Tryout beim Nachbarn HC Landsberg, wo er in den beiden Vergleichen gegen die Piraten auch einen sehr engagierten Eindruck machte. Nachdem die Riverkings Telesz aber nicht verpflichten wollten, kehrt der zurückhaltende, auf dem Eis aber stets um jeden Zentimeter kämpfende Stürmer wieder ins Piraten-Lager zurück.

Und das ist am Wochenende in der Buchloer Sparkassenarena los:

Fr, 11.10.2024, 14-16 Uhr: Publikumslauf

Sa, 12.10.2024, 09-10 Uhr: Training Eiskunstlauf ESV Buchloe

Sa, 12.10.2024, 10-11 Uhr: Eislaufschule

Sa, 12.10.2024, 11:30 Uhr: Vorbereitungsspiel U15: ESV Buchloe – ESV Dachau

Sa, 12.10.2024, 14-16 Uhr: Publikumslauf

So, 13.10.2024, 11:15 Uhr: U11 Leistungsklasse B: ESV Buchloe – HC Landsberg II

So, 13.10.2024, 14-16 Uhr: Publikumslauf