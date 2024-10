Ein Punkt in Peiting: Am Freitag steigt das Topspiel

Memmingen. (mfr) Mit einer knappen 3:4 Niederlage nach Overtime kehrt der ECDC Memmingen aus Peiting zurück. Mehrere Alu-Treffer sowie weitere gute Chancen ließen auf...

Memmingen. (mfr) Mit einer knappen 3:4 Niederlage nach Overtime kehrt der ECDC Memmingen aus Peiting zurück.

Mehrere Alu-Treffer sowie weitere gute Chancen ließen auf ein besseres Ergebnis hoffen, am Ende nehmen die Memminger aber einen Zähler mit nach Hause. Am Freitag kommt es um 18:30 Uhr dann zum Oberliga-Topspiel gegen den Tabellenführer aus Deggendorf. Tickets sind bereits im VVK erhältlich.

Es war das erwartet schwierige Spiel in Peiting. Die Indians waren von Beginn an etwas besser im Spiel und gingen auch durch Eddy Homjakovs in Führung. Der Ausgleich sollte aber noch vor der ersten Pause fallen. Einen Querpass konnten die Indians nicht mehr entscheidend verhindern, am Ende trudelte der Puck von einem Memminger Schläger aus ins eigene Tor.

Im zweiten Abschnitt hatten die Indians zahlreiche Unterzahlsituationen zu überstehen. Bitter, denn sie starteten gut in das Mitteldrittel. Ein vierminütiges Powerplay nutzten die Gastgeber dann zur erstmaligen Führung aus, die von Kapitän Tyler Spurgeon aber noch vor der Pausensirene wieder ausgeglichen wurde. Der Kanadier fälschte einen Schuss in Überzahl unhaltbar ab.

So ging es in den Schlussabschnitt, dessen Beginn die Memminger ziemlich verschliefen. Czogallik sorgte auch gleich für die nun verdiente ECP-Führung, welche die Indians versuchten auszugleichen. Mehrere gute Chancen, darunter auch ein aus Memminger Sicht eigentlich regulärer Treffer, reichten aber vorerst nicht aus, um das 3:3 zu erzielen. Erst wenige Minuten vor dem Ende konnte Markus Lillich den Puck an Konrad Fiedler vorbeibringen und so die Overtime erzwingen. Auch hier waren die Rot-Weißen tonangebend, ein unglücklicher Wechsel sorgte aber für eine freie Schussbahn der Hausherren. Thomas Heger hielt den Schläger rein und überwand den erneut gut auftretenden Basti Flott-Kucis ein letztes Mal.

Am Freitag kommt es für die Indians zum Topspiel in der Oberliga-Süd. Ab 18:30 Uhr ist der Tabellenführer aus Deggendorf in der Maustadt zu Gast. Der DSC geht als Favorit in die Partie, das Hinspiel konnten die Niederbayern deutlich für sich entscheiden. Vor eigener Kulisse soll der Spitzenreiter aber geärgert werden. Es ist das letzte Memminger Spiel vor der anstehenden Länderspielpause.

Betrachtet man den Kader der Deggendorfer, so ist nicht verwunderlich, dass der DSC von Platz 1 grüßt. Die bereits bestehende Fraktion um Ausnahme-Torwart Pielmeier, Thomas Greilinger, Petr Stloukal oder Curtis Leinweber wurde im Sommer noch einmal hervorragend verstärkt. Mit David Stach und Andree Hult konnten zwei der besten Kontingentspieler nach Niederbayern gelotst werden. Zusätzliche Brisanz kommt durch das erstmalige Comeback von Jaro Hafenrichter in Memmingen ins Spiel. Der ehemalige Indians-Angreifer läuft erstmals seit seinem Wechsel wieder am Hühnerberg auf, beim Hinspiel sorgte er mit einem überharten Einsteigen und anschließendem Faustkampf für Gesprächsstoff. Der DSC trat unter der Woche erst am Mittwoch gegen Bad Tölz an, die Indians haben somit einen Tag mehr Regeneration. Das dürfte zu diesem Saisonstand allerdings keine große Rolle spielen. Trainer Jiri Ehrenberger wird sein Team gut auf die Indians vorbereiten und versuchen die Leistung vom 5:0 Hinspiel-Erfolg zu wiederholen.

Die Indians hingegen wollen unbedingt mit einem positiven Ergebnis in die anstehende Pause gehen. Aufgrund des Deutschland-Cups ist die Oberliga am nächsten Wochenende spielfrei. Für den ECDC ist auch am Sonntag keine Partie mehr angesetzt, sodass die Pause noch etwas länger wird. Es gilt also alle vorhandenen Kräfte zu mobilisieren und alles reinzuwerfen, um den Spitzenreiter zu ärgern.

Karten für die Partie am Feiertag sind bereits online im Vorverkauf erhältlich. Die Indians erwarten eine Kulisse von deutlich über 2000 Zuschauern, besonders Sitzplätze sollten daher frühzeitig erworben werden. Da auch zahlreiche Gästefans erwartet werden, ist auf jeden Fall von einem stimmungsvollen Eishockeyabend auszugehen. Die Partie wird ebenfalls live auf SpradeTV übertragen.

EC Peiting – ECDC Memmingen 4:3 (1:1/1:1/1:1/1:0)

Tore: 0:1 (15.) Homjakovs (Meisinger, Fominych), 1:1 (16.) Hlozek (Payeur, Czogallik), 2:1 (30.) Brassard (Heger, Mayr, 5-4), 2:2 (38.) Spurgeon (Svedlund, Pekr, 5-4), 3:2 (46.) Czogallik (Hlozek, Weyrauch), 3:3 (57.) Lillich (Schaefer, Meisinger), 4:3 (64.) Heger (Mayr, Brassard, GWG)

Strafminuten: Peiting 8 – Memmingen 12

