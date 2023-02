Ein Punkt im Topspiel: DSC zieht im PenaltyschieÃŸen den KÃ¼rzeren

Deggendorf. (PM DSC) Das Rennen um den dritten Tabellenplatz bleibt weiterhin eng: Der Deggendorfer SC unterlag am Sonntagabend in der Festung an der Trat...

Deggendorf. (PM DSC) Das Rennen um den dritten Tabellenplatz bleibt weiterhin eng: Der Deggendorfer SC unterlag am Sonntagabend in der Festung an der Trat vor 1767 Zuschauern in der Festung an der Trat seinem ärgsten Verfolger – dem SC Riessersee – hauchdünn mit 2:3 nach Penaltyschießen.

Der Team von Trainer Jiri Ehrenberger startete zunächst gut in die Partie und konnte sich bereits früh erste gute Möglichkeiten erspielen, die jedoch ohne von Erfolg blieben. Besser machten es die Gäste in der achten Minute, als Routinier Uli Maurer einen Konter mit einem präzisen Schuss zum 0:1 vollendete. Die Deggendorfer waren um eine schnelle Antwort bemüht, scheiterten aber in der Folgezeit an dem gut organisierten Abwehrverbund der Gäste. In der 18. Minute durfte der heimische Anhang doch erstmals jubeln. Von der blauen Linie brachte Benedikt Schopper den Puck Richtung Tor und Petr Stloukal fälschte unhaltbar zum 1:1 Pausenstand ab.

Im zweiten Abschnitt warfen beide Teams erneut alles in die Waagschale. Es entwickelte sich eine schnelle und intensive Partie in der beide Mannschaften abwechselnd Drangphasen hatten. Der nächste Treffer fiel schließlich erst in der 36. Minute. Erneut war es Uli Maurer, der freistehend nach Pass von Tobias Kircher das 1:2 markierte – dies stellte gleichermaßen den Spielstand nach 40 gespielten Minuten dar.

Im Schlussdrittel versuchten die Hausherren noch einmal alles, um zum Ausgleich zu kommen und wurden in der 51. Minute belohnt. Im Powerplay staubte René Röthke den Abpraller einen Stloukal-Schusses zum 2:2 ab. Zwar boten sich auf beiden Seiten Chancen, die Partie noch in der regulären Spielzeit zu entscheiden, jedoch ließ sich keiner der beiden Torhüter mehr überwinden.

Auch in der fälligen Verlängerung konnte keines der beiden Teams die Entscheidung herbeiführen, sodass der Sieger im Penaltyschießen ermittelt wurde. Dort schwang sich Garmischs Uli Maurer endgültig zum Matchwinner aus, als er als einziger der sechs Schützen seinen Penalty verwandelte.

Am kommenden Freitag geht es für den Deggendorfer SC mit dem nächsten Heimspiel weiter. Zu Gast in der Festung an der Trat ist um 20 Uhr der EHC Klostersee.

