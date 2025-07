„Ein physisch starker Spieler, der auf dem Eis als FÃ¼hrungskraft vorausgeht“ – Haie verlÃ¤ngern Vertrag mit finnischem Angreifer

Köln. (PM Haie) Die Kölner Haie haben den Vertrag von Angreifer Juhani Tyrväinen um ein weiteres Jahr verlängert.

Damit steht der Finne auch in der Saison 2025/2026 im Aufgebot des KEC.

Matthias Baldys, Sportdirektor des KEC: „Wir freuen uns, dass Juhani auch in der kommenden Saison unserem Kader angehört. Er ist ein physisch starker Spieler, der auf dem Eis als Führungskraft vorausgeht – das hat er nicht zuletzt in den Playoffs eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Juhani ist sehr spielintelligent und hat viele Attribute in seinem Spiel, die unserer Mannschaft guttun werden.“

„Ich freue mich sehr, auch in der kommenden Saison das Trikot der Haie zu tragen. Die Haie und die Stadt Köln sind mir in der vergangenen Spielzeit, in der wir eine tolle Zeit hatten, ans Herz gewachsen. Ich will mit meiner Spielweise auch in der kommenden Saison dazu beitragen, dass wir viele schöne Momente gemeinsam erleben können“, so Juhani Tyrväinen.

Über Juhani Tyrväinen

Der 34-Jährige wechselte im vergangenen Sommer vom schwedischen Erstligisten Luleå HF an den Rhein – dort spielte er insgesamt fünf Jahre. Zuvor verbrachte der Mittelstürmer insgesamt neun Jahre in seiner Heimat und kam dort in der ersten finnischen Liga auf über 500 Spiele. 2019 holte Tyrväinen mit der finnischen Nationalmannschaft den WM-Titel.

In seiner ersten Saison beim KEC absolvierte der Mittelstürmer insgesamt 61 Spiele (44 in der Hauptrunde sowie 17 in den Playoffs) und kam in diesen auf 27 Scorerpunkte (sechs Tore, 21 Vorlagen). Auch in der Spielzeit 2025/2026 wird Tyrväinen bei den Haien mit der Rückennummer 21 auflaufen.

Seine Karriere in Zahlen

