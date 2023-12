Ein packendes Derby endet mit einem Rittner Sieg

Artikel anhören Klobenstein. (PM Buam) Ein großartiges Eishockey-Spektakel lieferten sich die Rittner Buam SkyAlps und die Wipptal Broncos Weihenstephan am Dienstagabend in der Ritten...

Klobenstein. (PM Buam) Ein großartiges Eishockey-Spektakel lieferten sich die Rittner Buam SkyAlps und die Wipptal Broncos Weihenstephan am Dienstagabend in der Ritten Arena.

Nach zehn Treffern in der regulären Spielzeit ging es bis ins Penaltyschießen, nach welchem am Ende die Hausherren vom Ritten mit 6:5 jubelten.

Dass es sich beim Duell zwischen den Buam (1.) und den Broncos (4.) nicht nur um ein Südtiroler Derby, sondern auch um ein Topspiel in der Alps Hockey League handelte, zeigte sich von Anfang an. Im ersten Powerplay schlugen die Rittner in Person von Geburtstagskind Kevin Fink zu, der von Lobis im Slot freigespielt wurde (1.40). Postwendend mussten die Gastgeber in Unterzahl ran und Sterzing antwortete mit dem 1:1 durch Topatigh (3.08). Dann erwischten die Buam eine starke Phase und erhöhten durch einen Doppelschlag. Zuerst war es Julian Kostner, der nach dem nächsten Lobis-Assist einschob (6.51), neun Sekunden später stand Coatta im Slot nach Szypula-Pass goldrichtig (7.00). Nicht einmal eineinhalb Minuten später verkürzten die Broncos durch einen Distanzschuss von Soraruf auf 2:3 (8.29). Und wiederum knapp eine Minute später erzielte Kevin Fink per Abstauber nach Szypula-Solo das 4:2 (10.), der Treffer wurde aber nach langem Videocheck wegen hohen Stocks aberkannt.

Auch im zweiten Drittel ging es torreich weiter. Zuerst glich Sterzing aus: Dieses Mal war es Livingston, der im Powerplay genau ins Kreuzeck traf (24.44). Danach angelten sich die Gäste aus dem Wipptal aber eine doppelte Unterzahl, die Coatta nach toller Szypula-Vorarbeit zum 4:3 verwertete (26.29). Im Minuten-Takt ging es aber weiter und wieder jubelten die Broncos: Cianfrone setzte zu einem starken Solo an und überwindete Furlong mit einem herrlichen Rückhand-Schuss zum 4:4 (29.17). Danach ging es schwungvoll und vor allem aggressiv weiter. In den Schlussminuten ließen sich Conci und Eisendle zu unnötigen Zwei-Minuten-Strafen hinreißen, die die Buam eiskalt ausnutzten. Nach drei Assists durfte nun auch Lobis jubeln, der den Broncos-Goalie und Kapitän Rabanser zum 5:4 überwindete (39.44).

Im Schlussdrittel drückten die Broncos auf den erneuten Ausgleich. Die Rittner Abwehr um Goalie Colin Furlong hielt aber stark dagegen, während die offensiven Linien auf Konter lauerten. So verpasste Coatta etwa das 6:4 nach einem Breakaway (48.). Dann kam es aber zum 5:5. Während Ginnetti auf der Strafbank schmorte, ackete sich Livingston in Überzahl von rechts bis in den Slot vor Furlong und ließ die Wipptaler Gästefans jubeln (54.24). Weder in der verbleibenden Spielzeit noch in der Overtime fiel ein weiterer Treffer, sodass das Penaltyschießen entscheiden musste. Dort traf nur Szypula, während Furlong alle drei Versuche entschärfte und den Extrapunkt für die Buam sicherte.

Rittner Buam SkyAlps – Wipptal Broncos Weihenstephan 6:5 SO (3:2, 2:2, 0:1)

Tore: 1:0 Kevin Fink (1.40/PP), 1:1 Topatigh (3.08/PP), 2:1 Julian Kostner (6.53), 3:1 Coatta (7.00), 3:2 Soraruf (8.29), 3:3 Livingston (24.44/PP), 4:3 Coatta (26.29/PP), 4:4 Cianfrone (29.17), 5:4 Lobis (39.44/PP), 5:5 Livingston (54.24/PP) – Entscheidender Penalty: Szypula