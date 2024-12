Ein Overtime-Krimi mit besserem Ende fÃ¼r die Rittner Buam SkyAlps

Cortina d‘Ampezzo. (PM Buam) Das Duell zwischen den Rittner Buam SkyAlps und SG Cortina Hafro elektrisiert. So geschah es auch am Donnerstag im Olympiastadion...

So geschah es auch am Donnerstag im Olympiastadion von Cortina d’Ampezzo. Nach drei hochspannenden Dritteln musste die Overtime entscheiden und den Extrapunkt holten sich die Rittner Buam SkyAlps, die sich mit 5:4 durchsetzten.

Da Goalie Colin Furlong derzeit verletzt ist, stand Backup Florian Plattner zwischen den Rittner Pfosten. Und als sein Backup machte Hannes Treibenreif sein Comeback – eine starke Geste des ehemaligen Rittner Torwarts an seinen Verein, da er seine Karriere eigentlich vor eineinhalb Jahren beendet hat. Nach drei Minuten hatte Ritten im ersten Powerplay schon eine gute Chance durch Szypula, sein Schuss fiel aber zu zentral aus. Ebenfalls im Überzahlspiel, aber sogar in doppeltem, da die Buam gleichzeitig sowohl Robert Öhler als auch Hjorth auf die Strafbank gesetzt bekamen, ging Cortina in Führung: Di Tomaso zog direkt ab und traf ins kurze Eck (9.42). In der 13. Minute scheiterte Szypula erneut an Cortina-Goalie Lancedelli, auf der Gegenseite reagierte Plattner stark nach einem Rückhand-Schuss von Saha (17.).

Den Rückstand ließen die Rittner Buam nicht auf sich sitzen und überzeugten im Mitteldrittel auf ganzer Linie. Zunächst mussten noch einige Minuten verstreichen, dann glichen die Blau-Roten aber durch Marzolini aus, der von Szypula bedient wurde und vor Lancedelli in feinster Stürmer-Manier einnetzte (27.36). Nicht einmal eineinhalb Minuten später erhöhte der ehemalige Cortina-Spieler Cuglietta auf 2:1. Gerade erst war Cortinas De Luca auf die Strafbank geschickt worden, da bediente Hjorth den alleinstehenden Cuglietta, der sicher einschob (28.51). In der 33. Minute war Plattner gegen Saha mit einer Glanztat zur Stelle, direkt im Gegenzug durfte Ritten wieder jubeln: Wieder war es Cuglietta, der zum Breakaway ansetzte und Lancedelli zwischen den Schonern erwischte (33.41). Zur zweiten Drittelpause hätte es auch 4:1 stehen können, doch Hjorth scheiterte allein vor Lancedelli am Schlussmann der Ampezzaner (36.).

Doch auch Cortina war noch lange nicht aus dem Spiel und verkürzte gleich nach Wiederbeginn per Traumtor. Ushnev führte die Scheibe über das ganze Feld und umkurvte die Rittner Gegenspieler, vor Plattner blieb er dann auch noch eiskalt (41.53). Es entwickelte sich eine hochspannende Partie, in der beide Mannschaften zu guten Chancen kamen. Den nächsten Treffer erzielten dann die Ampezzaner, die schon in der 50. Minute erstmals Lancedelli für einen sechsten Feldspieler vom Eis nahmen und sich für den Mut belohnten: Di Tomaso zog aus halblinker Position ab und erwischte Plattner zwischen den Schonern (53.32). Kurz vor der Schlusssirene agierten die Buam aber noch einmal in Überzahl und Lobis traf aus spitzem Winkel ins kurze Kreuzeck, während Giacomuzzi Lancedelli mustergültig die Sicht genommen hatte (57.30). Cortina glich aber neun Sekunden vor Spielende noch einmal durch ein Abpraller-Tor von Barnabò aus (59.51) und es ging in die Overtime.

In der hatten die Buam von Anfang an leichtes Überwasser und scheiterten mehrmals an Lancedelli. So dauerte es mit der Entscheidung bis kurz vor Ende der Verlängerung. Dann lief Spinell allein auf den Kasten der Ampezzaner zu und blieb vor Lancedelli cool (64.39). Damit ging der Extrapunkt an Ritten. Für die Buam geht es schon am Samstag mit dem nächsten Auswärtsspiel weiter, um 19.30 Uhr gastieren sie bei den Adlern Stadtwerke Kitzbühel.

SG Cortina Hafro – Rittner Buam SkyAlps 4:5 OT (1:0, 0:3, 3:1, 0:1)

Tore: 1:0 Di Tomaso (9.42/PP2), 1:1 Marzolini (27.36), 1:2 Cuglietta (28.51/PP1), 1:3 Cuglietta (33.41), 2:3 Ushnev (41.53), 3:3 Di Tomaso (53.32), 3:4 Lobis (57.30/PP1), 4:4 Barnabò (59.51), 4:5 Spinell (64.39)

