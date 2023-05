Ein niederbayerisches Talent fÃ¼r den DSC: Leon Draser wechselt nach Deggendorf

Deggendorf. (PM DSC) Nach den beiden jüngsten Personalien für die Spielzeit 2023/24 der Oberliga Süd, Carter Popoff und Tomas Gulda, kann der Deggendorfer SC...

Deggendorf. (PM DSC) Nach den beiden jüngsten Personalien für die Spielzeit 2023/24 der Oberliga Süd, Carter Popoff und Tomas Gulda, kann der Deggendorfer SC eine weitere Neuverpflichtung für die Zukunft bekanntgeben.

Vom EHC Straubing wechselt der 16-jährige Leon Draser nach Deggendorf.

Für Draser ist es dabei eine Rückkehr zu den Wurzeln: bereits bis zur U15 lief der Angreifer für den DSC auf, entschied sich dann jedoch für einen Wechsel nach Straubing, um bereits in der U17 seine Erfahrung in der ersten Liga sammeln zu können. Nun soll der nächste Schritt jedoch in der Heimat erfolgen, um dem Traum vom Profi näher zu kommen.

Auch der Sportliche Leiter Thomas Greilinger zeigt sich überzeugt vom Neuzugang: „Leon ist ein Spieler mit Perspektive. Er stammt aus dem Deggendorfer Nachwuchs und hat die letzten beiden Jahre in Straubing gespielt. Er war während der letzten Spielzeit zum Probetraining bei uns und ich denke, dass er das Zeug hat, um in den nächsten Jahren den Sprung in die Oberliga zu schaffen. Er hat einen Vertrag über drei Jahre, in denen er über die DNL an die erste Mannschaft herangeführt werden wird.“

Der aktuelle Kader des Deggendorfer SC für die Saison 2023/24

Tor: Timo Pielmeier, Louis Eisenhut, Valentin Lehner

Abwehr: Silvan Heiß, Kevin Lengle, Leon Zitzer, Ondrej Pozivil, Benedikt Schopper, Marcel Pfänder, Tomas Gulda

Angriff: Curtis Leinweber, Sascha Maul, Thomas Pielmeier, Julian Elsberger, Lukas Miculka, Jonas Stern, Niklas Pill, Antonin Dusek, Petr Stloukal, René Röthke, Carter Popoff, Leon Draser

