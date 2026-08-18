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EHC KönigsbrunnTransfer-News

Ein Neuzugang und zwei Verlängerungen beim EHC Königsbrunn

18. August 20262 Mins read37
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Anton Seidel - © Jana Hemmelmann
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Königsbrunn. (PM EHC) Der EHC Königsbrunn verstärkt seine Offensive mit Anton Seidel und bindet mit Lion Stange sowie Marco Riedl zwei wichtige Leistungsträger für eine weitere Saison.

Damit setzt der Verein auf zusätzliche Torgefahr, Entwicklungspotenzial und Kontinuität im Kader.

Der 25-jährige Anton Seidel erlernte den Eishockeysport bei seinem Heimatverein in Dresden und erlangte im DNL-Team der Kölner Junghaie wichtige taktische und spielerische Grundlagen für den Seniorenbereich. Anschließend sammelte er in der Oberliga Süd bei den Höchstadt Alligators und später in der Oberliga Nord bei den Herforder Ice Dragons wertvolle Erfahrung. In Deutschlands dritthöchster Spielklasse absolvierte Seidel insgesamt 156 Oberligaspiele, bevor er in der vergangenen Saison zum EC Pfaffenhofen in die Bayernliga wechselte. Dort erzielte er in 34 Partien 32 Scorerpunkte. Nun will er beim EHC Königsbrunn die Offensive verstärken.

Lion Stange wechselte 2024 vom Oberligisten Herner EV nach Königsbrunn und wurde zunächst als Verteidiger verpflichtet. Der 24-Jährige spielte lange im Augsburger Nachwuchs und sammelte in Memmingen und Herne erste Erfahrungen im Seniorenbereich. Beim EHC überzeugte er mit konsequenter Zweikampfführung, hoher Einsatzbereitschaft und offensiven Qualitäten. Durch seine Dynamik und Abschlussstärke wurde er in der vergangenen Saison zunehmend als Stürmer eingesetzt und erzielte in wichtigen Spielen entscheidende Treffer. Mit seiner Vielseitigkeit bleibt Stange auch künftig ein wertvoller Aktivposten im Königsbrunner Spiel.

Der 22-jährige Marco Riedl stammt aus dem Nachwuchs des ERC Ingolstadt und spielte dort in der DNL-Mannschaft, ehe er 2023 nach Augsburg wechselte und als Förderlizenzspieler erste Erfahrungen beim EHC Königsbrunn sammelte. Ein Jahr später schloss er sich dem EHC fest an und erarbeitete sich neben seinem Medizinstudium einen Platz in der Offensive. In der vergangenen Saison steigerte sich Riedl deutlich und entwickelte sich zu einem physisch starken, zweikampfstarken und unbequemen Angreifer. Vor allem im gegnerischen Drittel setzte er seine Präsenz wirkungsvoll ein.

Teammanager Sven Rampf sieht in den drei Spielern wichtige Bausteine für den Angriff: „Anton Seidel ist ein starker Spieler, der vor dem Tor seine Qualitäten hat. In Pfaffenhofen überzeugte er durch seine Offensivstärke, die er hoffentlich auch bei uns zeigen wird. Lion Stange haben wir ja zum Stürmer umfunktioniert, er hat in der letzten Saison einen tollen Job gemacht und sich extrem weiterentwickelt. Marco Riedl war für uns die größte Überraschung und hat einen enormen Sprung gemacht. Er hat einen überragenden Center in seiner Reihe gespielt und in jeder Partie alles reingeworfen.“

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