Ein Neuzugang und drei Verlängerungen beim EC Pfaffenhofen

Pfaffenhofen. (oex) Seit letztem Wochenende steht fest, dass die Bayernliga kommende Saison mit 16 Mannschaften an den Start gehen wird (PK berichtete).

Mit den beiden letztjährigen Oberligisten HC Landsberg und EHC Klostersee sowie dem Aufstiegsverzicht von Meister EHC Königsbrunn wird die Liga noch stärker besetzt sein als die Jahre zuvor.

Für einen Underdog wie den EC Pfaffenhofen dürfte es dadurch noch schwerer werden, sich in der Liga zu behaupten. Hoffnung, der zum Teil zumindest auf dem Papier übermächtig erscheinenden Konkurrenz erfolgreich Paroli bieten zu können, macht den Verantwortlichen und Fans der Pfaffenhofener vor allem der Auftritt der Mannschaft in der zurückliegenden Abstiegsrunde, als der designierte Absteiger mit starken Vorstellungen und toller Moral völlig überraschend den Klassenerhalt geschafft hat.

Kein Wunder also, dass der ECP mit Trainer Stefan Teufel und Torjäger Jan Tlacil zwei der Garanten für den Verbleib in der Bayernliga bereits frühzeitig an den Verein gebunden hat. Während Stefan Teufel nach der Übernahme des Traineramtes von Petr Fical die völlig verunsicherte Mannschaft wieder in die Spur gebracht hat, trug auch der nachverpflichtete junge Tscheche mit seinen Treffern entscheidend zum Erfolg bei. Inzwischen zeichnet sich ab, dass fast alle Spieler des letztjährigen Kaders auch weiterhin das ECP-Trikot tragen werden. So liegen bereits die Zusagen von Kapitän Robert Neubauer (29), Dominik Thebing (29) und Robert Gebhardt (30) vor. Alle drei halten dem ECP bereits seit vielen Jahren die Treue, zählen somit zu den erfahrensten Spielern im Kader und sind aus dem Team kaum wegzudenken.

Thebing und Gebhardt gehen bereits in ihre zehnte Saison, Neubauer in seine achte beim ECP. Robert Gebhardt scort seit Jahren zuverlässig (letzte Saison 11 Treffer und 13 Assits), genauso wie Kapitän Neubauer (16 Treffer und 26 Assits), der hervorragend in einer Reihe mit Jan Tlacil harmoniert. Beide sind auch wichtige Faktoren im Überzahlspiel der Eishogs. Dagegen glänzt Dominik Thebing mit seiner körperlichen Präsenz und steht auch regelmäßig auf dem Eis, wenn die Pfaffenhofener in Unterzahl agieren müssen.

Aber auch einen Neuzugang kann Abteilungsleiter Robert Huber bereits vermelden. Vom EHC Klostersee kommt Vitus Gleixner an die Ilm. Ausschlaggebend für seinen Wechsel zum ECP war nicht zuletzt sein Umzug nach Ingolstadt, wo er zusammen mit seiner Freundin eine gemeinsame Wohnung bezogen hat. Der 24jährige Stürmer hat sein ganzes bisheriges Eishockeyleben bei seinem Heimatverein verbracht und bringt trotz seines jungen Alters bereits jede Menge Erfahrung im Seniorenbereich mit. Bereits mit 17 Jahren debütierte er in der 1.Mannschaft des EHC Klostersee und absolvierte dort zuletzt 47 Partien in der Oberliga, wo er vier Treffer erzielen und sechs weitere vorbereiten konnte. „Vitus passt perfekt in unsere Mannschaft und zu unserem Spielstil. Er ist noch jung, aber bereits sehr erfahren. Für uns bedeutet er eine enorme Verstärkung,“ freut sich Stefan Teufel auf seinen neuen Spieler, der zudem Rechtsschütze ist und variabel eingesetzt werden kann.

Wie der ECP-Coach weiter betont, beabsichtigt er auch in Zukunft konsequent auf vier Angriffsreihen zu setzen. Deshalb ist es nicht ausgeschlossen, dass noch der ein oder andere Neue zur Mannschaft hinzustoßen wird, zumal mit Christian Birk und Peter Meier zwei Spieler, die bereits ab Dezember aufgrund langwieriger Verletzungen nicht mehr zum Einsatz kamen, auch für die kommende Spielzeit nicht mehr zur Verfügung stehen werden.

