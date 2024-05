Ein Neuzugang fÃ¼r die Bozner Defensive: Jason Seed

Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia teilt offiziell mit, den Verteidiger Jason Seed für die Saison 2024/25 unter Vertrag genommen zu haben. Der...

Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia teilt offiziell mit, den Verteidiger Jason Seed für die Saison 2024/25 unter Vertrag genommen zu haben.

Der 32-jährige Abwehrspieler, der vor wenigen Wochen mit der italienischen Nationalmannschaft die Heim WM bestritt, wird zukünftig im Bozner Trikot auflaufen, nachdem er die letzten beiden Saisonen in Cortina spielte.

Seed, 88 Kilogramm auf 185 Zentimeter, ist ein solider und strukturierter Verteidiger, der sich primär auf seine defensiven Aufgaben konzentriert, aber auch Offensivchancen wahrnimmt.

Die Karriere

Nach einer Karriere in den nordamerikanischen Jugendligen, übersiedelte der in Kanada geborene Seed mit 25 Jahren nach Europa zu Briancon in die 2 Französische Liga, wo er zwei Saisonen verweilte und 41 Punkte in 59 Spielen erzielte. Im Anschluss wechselte der Verteidiger 2019 nach Polen, wo er zuerst eine Saison mit Podhale Nowy Targ spielte, gefolgt von 2 Spielzeiten mit GKS Tychy. In der polnischen Meisterschaft verbucht er in insgesamt 151 Spielen 82 Punkte (8 Tore und 64 Assists). Sein Italien Abenteuer beginnt hingegen im Jahr 2022, als er zu Cortina in die AlpsHl wechselt. In seinem ersten Jahr bei den Ampezzanern gewann er auf Anhieb die italienische Meisterschaft, sowie die Supercoppa. Ein Tripple war ihm leider nicht vergönnt denn Cortina verliert das Finale der AlpsHL gegen Jesenice. In der abgelaufenen Spielzeit mussten sich die Cortinesen gleich doppelt geschlagen geben, denn sie verloren sei es das Finale der Italienmeisterschaft, als auch das Finale der Alps Hl jeweils gegen die Rittner Buam. Insgesamt spielte Seed 119 Spiele mit Cortina und brachte es auf 9 Tore und 46 Assists. Seed bestritt zudem 13 Vorbereitungsspiele mit der italienischen Nationalmannschaft, ehe er für der WM der Division IA in Bozen offiziell in die Mannschaft einberufen wurde

„Für mich war es eine einfache Entscheidung“, bestätigt Seed, „seit ich in Italien spiele, beziehungsweise seit ich mich für eine Karriere in Europa entschieden habe, war der HC Bozen mein erklärtes Ziel. Der Club ist reich an Tradition und sportlich immer stark und konkurrenzfähig. Ich war dementsprechend sehr glücklich, als ich von der Sportabteilung kontaktiert wurde und mir ein Angebot unterbreitet wurde, sei es für mich selbst, als auch für meine Familie. Ich bin mir bewusst, dass das Niveau im Vergleich zur AlpsHl bedeutend höher ist, weiß jedoch um meine Stärken: ein solides und temporeiches Defensivspiel, welches sich in dieser Liga bewähren sollte. Darüber hinaus freue ich mich auf die Unterstützung der heimischen Fans. Bereits während der Weltmeisterschaften konnte ich mir einen Eindruck über die fantastische Atmosphäre in Bozen machen, was meine Entscheidung für die Foxes nochmals bestärkte.“

Weitere Informationen über Jason Seed: https://www.eliteprospects.com/player/45138/jason-seed