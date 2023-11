Ein Neuling im Aufgebot fÃ¼r den Karjala Cup

Artikel anhören Zürich. (PM SIHF) Für den Karjala Cup, der vom 9. bis 12. November 2023 im finnischen Tampere ausgetragen wird, hat Head Coach...

Zürich. (PM SIHF) Für den Karjala Cup, der vom 9. bis 12. November 2023 im finnischen Tampere ausgetragen wird, hat Head Coach Patrick Fischer 26 Spieler aufgeboten.

Unter ihnen ist auch Marco Lehmann vom SC Bern. Er spielt zum ersten Mal im Dress der Nationalmannschaft.

Das Team reist am kommenden Montag nach Finnland, um sich optimal auf das Turnier vorzubereiten. «Im Aufgebot ist ein grosser Teil der letzten WM-Mannschaft», sagt Patrick Fischer, «wir wollen den WM-Spirit wieder aufnehmen und dort weiterarbeiten, wo wir vor dem Sommer aufgehört haben.» Aus Rücksicht auf die Mannschaften, die bei der Champions Hockey League mitspielen, habe er auf verschiedene Spieler dieser Clubs verzichtet, so Fischer weiter. Erstmals aufgeboten ist Marco Lehmann vom SC Bern. Auf die Ziele für den Karjala Cup angesprochen, sagt Fischer: «Wir wollen als Team weiter zusammenwachsen und konstant hohe Leistungen abrufen, egal wie die Umstände sind.»

Schweizer Spiele bei SRF

Die Schweizer spielen am Donnerstag, 9. November um 17.30 Uhr gegen Finnland, am Samstag, 11. November um 12.00 Uhr gegen Schweden und am Sonntag, 12.00 Uhr gegen Tschechien. Alle drei Spiele finden in der Nokia Arena in Tampere statt und werden live auf SRF info zu sehen sein.

Das Aufgebot im Detail

Torhüter (3): Aeschlimann Sandro (HC Davos), Berra Reto (Fribourg-Gottéron), Van Pottelberghe Joren (EHC Biel-Bienne)

Verteidiger (8): Berni Tim (Genève-Servette HC), Egli Dominik (HC Davos), Geisser Tobias (EV Zug), Heldner Fabian (Lausanne HC), Kukan Dean (ZSC Lions), Le Coultre Simon (Genève-Servette HC), Marti Christian (ZSC Lions), Müller Mirco (HC Lugano)

Stürmer (15): Ambühl Andres (HC Davos), Andrighetto Sven (ZSC Lions), Bertschy Christoph (Fribourg-Gottéron), Heim André (HC Ambri-Piotta), Herzog Fabrice (EV Zug), Hofmann Grégory (EV Zug), Lehmann Marco (SC Bern), Malgin Denis (ZSC Lions), Martschini Lino (EV Zug), Riat Damien (Lausanne HC), Richard Tanner (Genève-Servette HC), Schmid Sandro (Fribourg-Gottéron), Senteler Sven (EV Zug), Simion Dario (EV Zug), Thürkauf Calvin (HC Lugano)

