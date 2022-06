Ein neues hungriges Talent fÃ¼r die IceFighters

Leipzig. (PM IceFighters) Die EXA IceFighters Leipzig präsentieren den nächsten Neuzugang. Mit Nicolas Sauer kommt ein weiterer talentierter und hungriger Stürmer in die Messestadt....

Leipzig. (PM IceFighters) Die EXA IceFighters Leipzig präsentieren den nächsten Neuzugang.

Mit Nicolas Sauer kommt ein weiterer talentierter und hungriger Stürmer in die Messestadt.

„Ich bin sehr glücklich und auch dankbar, in Leipzig spielen zu können und ich freue mich schon darauf, ein Teil einer tollen Organisation zu sein“, sagt der gebürtige Regensburger, der ab Saisonstart mit der Nummer 13 auflaufen wird. Der Rechtsschütze spielte letzte Saison für den Deggendorfer SC in der Oberliga Süd. Die Spielzeit davor lief er für Landshut in der DEL2 auf. Jetzt wagt sich der 23-jährige Stürmer das erste Mal in den Norden und ist heiß auf die Saison. „Ich kann es kaum erwarten, mit dem Team und den Fans in die neue und hoffentlich erfolgreiche Saison zu starten“, sagt Nicolas.

Sven Gerike kennt Nicolas seit den ersten Gehversuchen auf dem Eis. „Das stimmt, ich habe damals die Kleinstschülermannschaft des EV Regensburg trainiert und Nicolas hat bei mir angefangen zu spielen“, bestätigt der Headcoach der Eiskämpfer. „Nicolas liebt den Sport und ist sehr fleißig. Läuferisch und technisch ist er ebenfalls sehr gut ausgebildet. Er hat schon einige Male andeuten können, dass einiges Potential in ihm steckt. Mit seinen 23 Jahren hat er schon ein paar Erfahrungen sammeln können und ich erwarte von ihm, dass er jetzt hier in Leipzig Verantwortung übernimmt“ sagt sein neuer Trainer Sven Gerike.