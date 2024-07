Ein Neuer und drei VerlÃ¤ngerungen beim ECP

Pfaffenhofen. (oex) Der Kader des EC Pfaffenhofen für die anstehende Saison nimmt weiter Gestalt an. Neben dem Verbleib von drei weiteren Spielern des letztjährigen...

Neben dem Verbleib von drei weiteren Spielern des letztjährigen Teams konnte Abteilungsleiter Robert Huber den dritten Neuzugang vermelden. Von den TAG Salzgitter Icefighters aus der Regionalliga Nord kommt Wladislaw Baumgardt zum Hallertauer Bayernligisten an die Ilm. Nachdem bereits vor der letzten Spielzeit Fabian Eder, Tim Lohrer und Alex Ermakov wegen Verletzungen oder sonstigen gesundheitlichen Problemen passen mussten und wohl nur bei Ermakov die Chance besteht, wieder eingreifen zu können, fällt heuer mit Quirin Oexler ein weiterer Abwehrspieler verletzt aus. Im Lager des ECP ist man deshalb froh, mit Baumgardt einen Ersatz gefunden zu haben, der auch schon gewisse Erfahrung mitbringt. Seine Ausbildung erhielt er bei den Dresdner Eislöwen und den Grizzly Adams Wolfsburg, bevor er 2016/17 für eine Saison beim ERC Ingolstadt in der DNL aktiv war. Nach zwei weiteren Spielzeiten in der DNL bei den Iserlohn Roosters, wo er im zweiten Jahr auch schon 16 Partien für Braunlage in der Oberliga Nord bestritt, verbrachte er seine erste Saison im Seniorenbereich beim Rostocker EC (ebenfalls Oberliga Nord). Nach zwei Jahren beim Adendorfer EC (Regionalliga Nord) und einem Jahr in Salzgitter, schließt er sich nun dem ECP an. „Wir standen mit ihm schon letzte Saison in Kontakt, aber da hat es noch nicht geklappt. Wladislaw wollte unbedingt in den Süden und da er aus seiner Ingolstädter Zeit schon einige Spieler unserer Mannschaft kennt, lag es für ihn nahe, nach Pfaffenhofen zu kommen,“ äußerste sich Huber zu den Gründen für den Wechsel. Bei einer Größe von 1,90 m und knapp 100 kg bekommt Trainer Stefan Teufel mit Baumgardt jedenfalls einen körperlich robusten Verteidiger, der seiner Defensivabteilung sicher gut zu Gesicht stehen dürfte.

Daneben haben mit Torhüter Lukas Usselmann, Elias Weber und Luis Pfab drei weitere Spieler des letztjährigen Teams ihre Zusage für eine weitere Saison gegeben. Alle drei gehören nicht nur zur jungen Garde des ECP, sondern sind auch gebürtige Pfaffenhofener. Huber freut sich, weiterhin auf seine Youngster setzen zu können und hofft, dass sie nun den nächsten Entwicklungsschritt machen können.